Aneta Glam z mocnym apelem. Zamknęła się w klatce. "Miałam ataki paniki"

Aneta Glam w 2021 roku była jedną z uczestniczek formatu TVN-u "Żony Miami". W ostatnim czasie coraz głośniej robi się o niej w mediach. Wszystko za sprawą napiętego konfliktu z Caroline Derpieński. Aneta Glam sporo publikuje w sieci. Przyzwyczaiła fanów do ujęć z egzotycznych wyjazdów lub ekskluzywnych restauracji. Tym razem mocno ich zaniepokoiła, dodając film, na którym znajduje się w klatce. Zamieszczony materiał miał ukryty przekaz.

REKLAMA

Zobacz wideo "Żony Miami". Aneta Glam tłumaczy, ile dobrego robi dla świata, oblewając się szampanem

Aneta Glam zamieściła nagranie przyprawiające o ciarki. Miało ukryte przesłanie

Aneta Glam wstawiła film, na którym w brudnych i pomazanych krwią ubraniach oraz rozczochranych włosach jest zamknięta w klatce. Ledwo się w niej mieści, a jej zdolność poruszania się jest mocno ograniczona. Celebrytka jest wyraźnie przerażona. Miota się i szarpie, próbując się wydostać.

Drastyczne nagranie miało na celu zobrazowanie dramatycznej sytuacji zwierząt hodowlanych. "Większość zwierząt, zamkniętych na fermach w celu pozyskania ich mięsa, mleka lub skóry cierpi właśnie w ten sposób. Przez długie tygodnie, miesiące, a czasem lata. Proszę, przestańcie uczestniczyć w tym szalonym okrucieństwie, przestańcie kupować mięsne produkty. Przejdźcie na weganizm. Ja byłam w środku tylko przez 20 minut, a już miałam atak paniki. Wyobraźcie sobie, co przeżywają zwierzęta" - zaapelowała na filmie.

Aneta Glam zamknięta w klatce walczy o prawa zwierząt. "Nie wierzę w to, co widzę"

Na tym jednak jej apel się nie zakończył. Celebrytka postanowiła wziąć sprawy we własne ręce i w zamian za szerzenie świadomości o tragicznych losach zwierząt zaoferowała konkurs z nie lada nagrodą. "Proszę o zaznaczenie dziesięciu osób w komentarzach poniżej, aby wygrać trzydniowe wakacje w Miami (przelot i czterogwiazdowy hotel w cenie). Losowanie przeprowadzę tydzień po publikacji, na żywo, i od razu zarezerwuję i opłacę lot i hotel dla zwycięzcy. Jeśli mieszkasz w Miami, możesz go zdobyć dla przyjaciela. Proszę, pomóżcie mi szerzyć świadomość na temat okrucieństwa wobec zwierząt. One nie mają głosu, nie mają żadnych praw" - napisała w opisie. Zamieszczony materiał w mgnieniu oka doczekał się licznych reakcji. Internauci chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. "Nie wierzę w to, co widzę", "Dlatego nie jem mięsa już 11 lat", "Ten materiał świetnie nadawałby się na spot reklamowy", "Ten film jest przerażający. Pokazuje, przez jakie piekło przechodzą zwierzęta" - czytamy w komentarzach pod postem.