Konie, trampoliny i ścianka! Kożuchowska hucznie świętowała urodziny syna

Małgorzata Kożuchowska jest nie tylko spełnioną aktorką, ale i mamą dziewięcioletniego Jasia, o którego długo walczyła. Nigdy nie ukrywała, że według jej lekarzy, szanse na ciąże były niewielkie. W wywiadzie dla "Baby by Ann", bloga Anny Lewandowskiej o macierzyństwie, wyznała, że z medycznego punktu widzenia miała tylko 2 proc. szans, by zostać matką. W końcu udało jej się to w wieku 43 lat. Teraz Jaś skończył już dziewięć lat, a ona urządziła mu huczną imprezę urodzinową.

REKLAMA

Zobacz wideo Kożuchowska o relacjach z kobietami. Od nich dostała najwięcej szpil

Kożuchowska świętowała urodziny syna. Przygotowała dla niego mnóstwo atrakcji

Małgorzata Kożuchowska zamieściła na InstaStories obszerną fotorelację z urodzin swojego syna. Okazuje się, że urządziła mu imprezę przy konnej stadninie. Najwyraźniej Jaś jest fanem jazdy konnej, bo nie dość, że miał okazję przejechać się na koniu, to jeszcze na specjalnej ściance, która została przygotowana na tę okazję, widać konne motywy. To jednak nie były jedyne atrakcje na imprezie chłopca - nie zabrakło również trampolin czy wielkiego dmuchanego toru przeszkód. Widać było, że Jaś i jego goście mieli okazję do świetnej zabawy. Zdjęcia z urodzinowej imprezy syna Małgorzaty Kożuchowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Urodziny syna Małgorzata Kożuchowska postanowiła też upamiętnić na instagramowym feedzie. Dodała zdjęcie Jasiem, którego przytula do siebie. Aktorka nigdy nie pokazuje jednak twarzy chłopca i tak było również tym razem. Na zdjęciu Jaś stoi za firanką, dzięki czemu dalej zachowuje anonimowość. "Jasiu, najlepsze życzenia z okazji dziewiątych urodzin! Moja miłość, moja radość, moja duma" - napisała aktorka w opisie do fotografii. W komentarzach posypały się życzenia od fanów Małgorzaty Kożuchowskiej. "Wszystkiego najlepszego", "Wszystkiego najpiękniejszego dla solenizanta", "Samych radosnych dni dla Jasia", "Wszystkiego najlepszego! Taki niesamowity syn to skarb i największa duma" - pisali internauci. Przeczytaj też: Małgorzata Kożuchowska na festiwalu w Wenecji. Udowodniła, że jest ikoną mody. Kreacja światowa