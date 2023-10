Danuta Stenka i Janusz Grzelak tworzą zgrane małżeństwo od trzech dekad. O swoim związku niewiele mówią publicznie. W jednym z wywiadów aktorka wyznała jednak, że od samego początku widziała w mężczyźnie materiał na przyszłego męża. Tak podpowiadała jej intuicja.

REKLAMA

Zobacz wideo Stenka o córkach. Mówi, że boją się założyć rodzinę w Polsce

Stenka od razu pomyślała, że to będzie jej przyszły mąż

Danuta Stenka swojego przyszłego męża poznała w 1985 roku podczas przeglądu teatralnego w Toruniu. W jednym z wywiadów aktorka wspomniała, że od razu wpadli sobie w oko. "Spotkaliśmy się na festiwalu. Mój przyszły wówczas mąż zadzwonił do mnie, żeby mi przekazać, że dostałam nagrodę. Przyjechał do mnie, mimo że pracował wtedy w Toruniu, a ja w Szczecinie. Nie zapomnę tej myśli, która przeleciała lotem błyskawicy przez moją głowę, że to będzie mój mąż. Miałam tak po raz pierwszy w życiu. To było przekonanie, że rzeczywiście tak będzie. Nie wiem, dlaczego tak się stało, bo nie znałam tego człowieka na tyle dobrze, by móc układać sobie z nim życie nawet w wyobraźni, a jednak okazało się to prawdą" - wyznała Danuta Stenka w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

Mąż Danuty Stenki także zajmował się aktorstwem. Postanowił się jednak przebranżowić

Janusz Grzelak swoją pracę zawodową także zaczynał od aktorstwa. Po sześciu latach postanowił się jednak przebranżowić. Sam przyznawał później, że nie chciał żeby praca w tym samym zawodzie wpływała na jego małżeństwo. "Nie chcieliśmy pracować na jednej scenie. To zbyt męczące, gdy zaciera się granica między życiem prywatnym a zawodowym. Pracując razem, chcąc nie chcąc, przenosi się teatr do domu, a dom do teatru; to nie sprzyja ani związkowi, ani pracy. W ogóle nie pojmuję, jak można mieć problem z sukcesem partnera. To oczywiste, że dzielimy się wszystkim — zarówno sukcesami, jak i porażkami. Moje odejście od aktorstwa to nie był jakiś desperacki krok, tylko świadomy wybór. Gdybym został w teatrze, to za nasze dwie pensje nie bylibyśmy w stanie nawet wynająć mieszkania w stolicy, a co dopiero mówić o normalnym życiu. Postawiliśmy na rozwój żony. Wybór okazał się trafny" - mówił Janusz Grzelak w wywiadzie dla magazynu "Sukces". Od lat mąż Danuty Stenki spełnia się jako doradca finansowy. Należał nawet do organizacji, która zrzesza najlepszych przedstawicieli w tej branży.

Danuta Stenka z mężem Fot. KAPiF