Sara Boruc jest żoną piłkarza Artura Boruca. Kilka lat temu razem z siostrami założyła bloga modowego, na którym publikowały swoje stylizacje. Później w jednakowym składzie założyły markę biżuteryjną. Ostatecznie celebrytka skupiła się jednak na projektowaniu ubrań. Trzeba przyznać, że ma do tego zajawkę, bo w błyskawicznym tempie podbiła rynek. Jej ubrania noszą światowej sławy gwiazdy m.in. Hailey Bieber czy Irina Shayk. Z pierwszą z nich miała niedawno okazję spotkać się na żywo. Modelka wyglądała nieco inaczej, niż na zdjęciach, które sama publikuje w mediach.

Sara Boruc bawi się na imprezie u Hailey Bieber

Sara Boruc prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi ponad pół miliona użytkowników. Projektantka przed fanami chętnie uchyla rąbka tajemnicy i co rusz raczy ich momentami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Tak samo było i w tym przypadku.

Sara Boruc zamieściła nowy post. Dowiadujemy się z niego, że ostatnio wybrała się do Paryża na imprezę branżową z inicjatywy Hailey Bieber. Żona idola nastolatek niedawno wypuściła własną markę kosmetyków do twarzy i pielęgnacji ust, którą chętnie promuje w sieci. Event zorganizowany w stolicy Francji poświęcony był nowej linii błyszczyków, które właśnie pojawiły się na rynku. Na opublikowanych fotografiach możemy zobaczyć ekskluzywną restaurację oraz wykwintne potrawy.

Hailey Bieber prezentowała się inaczej, niż zazwyczaj? Spójrzcie na te oczy

Na jednej ze ścian widnieje różowy baner z nazwą marki. Na kolejnych ujęciach znalazło się również selfie Sary Boruc z Hailey Bieber. Obie panie mają na sobie eleganckie stylizacje. Pierwsza z nich wybrała szykowną czarną marynarkę. Z kole druga postawiła na brązowy cekinowy top. Warto zwrócić uwagę na to, że wygląd Hailey Bieber nieco różni się od tego, co zazwyczaj pokazuje w sieci. Modelka przyzwyczaiła fanów do ekstrawaganckich ujęć i nienagannego makijażu w każdej sytuacji. Tymczasem na zdjęciu opublikowanym przez Sarę Boruc ma upięte włosy, a na jej twarzy widnieje nietęga mina. Sprawia wrażenie, jakby była zwyczajnie przytłoczona. Być może żona Justina Bieber'a była zmęczona przygotowaniem eventu i promocją nowego produktu.