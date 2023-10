Bracia Golec byli ostatnio gośćmi Agaty Młynarskiej w programie "Stylowe taxi Agaty", który emitowany jest na antenie TVN Style. Dziennikarka miała okazję skonfrontować muzyków z plotkami, które krążą w sieci. Jakiś czas temu pojawiły się pogłoski, że panowie zabraniają swoim żonom podróżować samotnie. Jak zareagowali na te sensacyjne doniesienia?

Bracia Golec w rozmowie z Agatą Młynarką. Dziennikarka zadała serię niewygodnych pytań

Łukasz i Paweł Golec od lat są częścią show-biznesu i doskonale wiedzą, jak absurdalne informacje czasami pojawiają się w sieci. Już wielokrotnie głoszono, że żona Łukasza, Edyta, która od 25 lat występuje razem z zespołem Golec uOrkiestra, ma zamiar odejść z grupy. Co na to sama zainteresowana? "Od 25 lat, czyli od momentu debiutu Golec uOrkiestry pracujemy razem i póki co, nie pozabijaliśmy się, koncertujemy, tworzymy i mamy się dobrze. Owszem, zdarza się, że wyzwania w pracy przenoszą się na grunt rodzinny, ale cenię sobie w braciach ich nierozerwalność, bo pomimo różnic zdań, oni wciąż nie potrafią bez siebie żyć" - podkreśliła w rozmowie z TVN. Więcej przeczytasz tutaj.

Kolejna płotka, która obiegła sieć, dotyczy stosunków braci Golec do ich żon. Muzycy mają podobno zabraniać swoim partnerkom samotnych podróży i chcą je ograniczać. Młynarska od razu postanowiła to skonfrontować. W programie obecna była bratanica Golców, Bogna, i to właśnie do niej zwróciła się dziennikarka. "Słyszałam, że oni nie pozwalają im wyjeżdżać za granicę, albo wyjeżdżać na wakacje samym" - oznajmiła. Młynarska podkreśliła, że jedna z żon bliźniaków miała jej powiedzieć, że mąż chce, żeby siedziała w domu. "Ja się wtedy za głowę chwyciłam. Powiedz, czy to jest prawda" - dodała. Bratanica Golców przyznała, że jest w tym trochę prawdy. Co na to bracia? "W domu na cztery spusty i jeszcze z łańcuchem" - podsumował żartobliwie Paweł. Drugi z braci podkreślił, że jego żona często podróżuje z koleżankami i o żadnych zakazach nie ma mowy. "No absolutnie. Moja teraz jedzie i do Madrytu i do Aten. Była w Hiszpanii, także wiesz. No ludzie, pierwsze słyszę" - podsumował Łukasz.

Paweł Golec świętował ważną rocznicę. "Kochać kogoś i być kochanym..."

Katarzyna i Paweł Golec świętowali ostatnio 22. rocznicę ślubu. Z tej okazji muzyk opublikował kilka wzruszających słów w mediach społecznościowych. "Dziś rocznica. 22 lata razem w szczęściu i w miłości z kochaną Kasią. Rodzina jest najważniejsza. Kochać kogoś i być kochanym to najcenniejsza rzecz na świecie" - podkreślił. W komentarzach od razu posypały się gratulacje. "Wszystkiego najlepszego dla państwa, dużo miłości na dalsze wspólne lata" - napisał jeden z internautów.