Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony w 1992 roku z inicjatywy World Federation for Mental Health, a wspierany jest m.in. przez Światową Organizację Zdrowia. Jego celem jest nie tylko zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego, zachęcenie do sięgania po pomoc, ale też zmniejszenie stygmatyzacji chorób psychicznych. W tym roku motywem przewodnim 10 października jest hasło "zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka".

REKLAMA

Zobacz wideo Damięcka napisała wiersz dla osób LGBT+

Mocne grafiki Matyldy Damięckiej na Dzień Zdrowia Psychicznego

Matylda Damięcka, która w polskich mediach zaistniała przede wszystkim jako aktorka, od kilku lat na instagramowym profilu publikuje autorskie grafiki. To jej sposób na komentowanie bieżących wydarzeń politycznych i społecznych, które są bliskie jej sercu. 10 października z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego Damięcka zamieściła serię ilustracji, w których zachęca m.in., aby nie ukrywać problemów za maską uśmiechu i nie obawiać się prosić o pomoc.

Na ostatnim z opublikowanych rysunków Damięcka nawiązała do zmarłej niedawno Sinéad O’Connor, która zmagała się z problemami natury psychicznej. Na ilustracji widać twarz artystki, gdzie podkreślono trzy litery z jej imienia układające się w wyraz "sad", czyli "smutna". Podejście Matyldy Damięckiej do tego ważnego tematu niezwykle poruszyło jej fanów. "Mocne", "Głębokie i prawdziwe", "Genialne. Jak zazwyczaj zresztą" - piszą w komentarzach pod postem graficzki.

Fani dziękują Matyldzie Damięckiej za grafikę dotyczącą Marszu Miliona Serc

Niektóre grafiki Matyldy Damięckiej pozostawiają nieco więcej miejsca do interpretacji, inne są bardziej obrazowym, dosłownym komentarzem do obecnych wydarzeń. Takim rysunkiem graficzka podzieliła się z okazji zorganizowanego przez opozycję Marszu Miliona Serc, który odbył się w Warszawie 1 października. Damięcka opublikowała ilustrację, na której widać różnych ludzi trzymających się za ręce i tworzących w ten sposób kształt serca. Obrazek niezwykle wzruszył jej fanów, a cześć z nich postanowiła podziękować aktorce. "Świetne pomysły. Podziwiam", "Ładne to bardzo. Dziękuję", "Wspaniały obraz Polski. Brawo Matyldo!" - czytamy.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.