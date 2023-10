Jej prawa ręka jest większa od lewej. Internauci bez litości. Sugerują amputację

Olivia Klopchin to aktualnie jedna z najpopularniejszych i najbardziej kontrowersyjnych użytkowniczek TikToka. Dziewczyna zwraca uwagę głównie za sprawą swojej prawej ręki. Jest ona wyraźnie większa i wygląda nieproporcjonalnie w stosunku do reszty ciała. Twórczyni internetowa jednak nic sobie z tego nie robi i zdaje się nie mieć kompleksów. Jest pewna siebie mimo kąśliwych komentarzy. Niektórzy sugerują, że powinna poddać się amputacji, żeby wyglądać lepiej.

Olivia Klopchin cierpi na rzadką chorobę. Jej prawa ręka jest wyraźnie większa od lewej

Olivia Klopchin miała zaledwie miesiąc, gdy zdiagnozowano u niej malformację naczyniową. Choroba ta jest niezwykle rzadka i widać ją na pierwszy rzut oka. Powoduje deformacje, które ciężko ukryć. Dzieje się tak na skutek nieprawidłowego rozwoju naczyń krwionośnych. To właśnie dlatego u chorych pojawiają się przebarwienia oraz zgrubienia na ciele. Olivia zmaga się z nią od najmłodszych lat i w żaden sposób nie jest to dla niej temat tabu. Temat malformacji naczyniowej często porusza na swoim tiktokowym koncie. Niestety dziewczyna często spotyka się z hejtem. Na jednym ze swoich nagrań nawizała do bezczelnyhc komentarzy na swój temat.

Hejt w internecie pochłonął życie tak wielu ludzi, ale ja nie pozwolę pochłonąć mojego. Dlaczego miałabym pozwolić tym ludziom wpływać na mnie, kiedy tak dobrze radzę sobie i robię rzeczy, które chcę robić. Nie mogę pozwolić, aby komentarz kogoś, kogo nie znam, przeszkadzał mi w życiu- wyznała na swoim tiktokowym koncie Olivia Klopchin.

Użytkownicy TikToka doradzają Olivii Klopchin straszne rzeczy. Radzą, aby pozbyła się własnej ręki

Mimo tego że Olivia nie ma problemu ze swoim wyglądem, to często musi mierzyć się z hejtem. Użytkownicy TikToka otwarcie ją krytykują. Słowa, które dziewczyna czyta pod swoim adresem są naprawdę straszne. Niektórzy sugerują, że powinna poddać się amputacji i wtedy wyglądałaby o niebo lepiej. Zastanawiający jest fakt, jak można nakłaniać drugą osobę do tego, by dobrowolnie została kaleką. Wygląd z całą pewnością nie powinien być ważniejszy niż sprawność fizyczna. Więcej zdjęć znajduje się w galerii na górze strony. "Osobiście wolałbym mieć naprawdę ładną protezę", "Wyglądałabyś o wiele lepiej bez tej ręki", "Powinnaś ją amputować" - pisali chamsko internauci.

