Woźniak-Starak krótko o Rachoniu. Nawet nie musiała z niego żartować

9 października odbyła się debata przedwyborcza z udziałem przedstawicieli sześciu różnych partii politycznych. Program organizowany przez TVP jest szeroko komentowana przez internautów, dziennikarzy, a także osoby z show-biznesu. Komentatorzy krytycznie ocenili jej jakość i obiektywność, zwracając uwagę na tendencyjne (i bardzo długie) pytania. O debacie prześmiewczo wypowiedział się Marcin Gortat, a Hanna Lis nazwała ją "białoruskim cyrkiem". Swoje trzy grosze wtrąciła też Agnieszka Woźniak-Starak.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak ostro o polityce

Agnieszka Woźniak-Starak podsumowała Michała Rachonia. Udostępniła wymowną grafikę

Była prowadząca "Dzień dobry TVN" opublikowała na Instagramie wymowną grafikę, która pierwotnie ukazała się na profilu Make Life Harder. Widzimy na niej kadr Michała Rachonia z debaty i napis odnoszący się do tendencyjnych pytań zadanych podczas programu: "Źle za PO, super za PiS. Macie minutę, by o tym pogadać". Agnieszka Woźniak-Starak podpisała mema krótko, lecz wymownie. "Dziennikarz" - wstawiając słowo w cudzysłów. Przypominamy, że Michał Rachoń naruszył zasady prowadzenia debaty przedwyborczej w TVP. Choć powinien charakteryzować się bezstronniczością, już przy przedstawianiu Donalda Tuska nie pozwolił mu dokończyć przywitania się z widzami. Pod koniec spotkania włączył się do dyskusji i zaatakował lidera Koalicji Obywatelskiej.

Agnieszka Woźniak Starak kpi z Michał Rachoń fot Instagram @aga_wozniak_starak

Michał Rachoń zripostował Donalda Tuska. O co chodzi?

Pod koniec debaty przedwyborczej każdy z gości miał prawo do swobodnej wypowiedzi. Donald Tusk swoje wystąpienie zakończył zaproszeniem do kolejnej debaty. Podkreślił, że zależy mu, aby nie została przeprowadzona przez "działaczy PiS-u". "Jeszcze jest piątek, dzień przed ciszą wyborczą. Przyjdź, proszę bardzo, razem z prezesem Kaczyńskim, możecie być we dwóch, możemy zrobić debatę ze wszystkimi mediami, może prowadzoną nie przez działacza PiS-u, jestem otwarty na każdą propozycję. Będę w piątek na was czekał. W dowolnie wybranym przez was miejscu" - mówił. Słowa byłego premiera zripostował Michał Rachoń. "Mnie się wydaje, że ta zadziorność byłaby na miejscu względem przywódców państw silniejszych od Polski, a nie względem dziennikarzy" - rzucił pracownik TVP.