Wokół Natalii Janoszek od dłuższego czasu jest głośno w mediach. Sama przedstawiała się jako gwiazda bollywoodzkiego kina i opowiadała o tym, jak powoli podbija Hollywood. Otworzyło jej to możliwość brylowania na ściankach, a także pojawiania się w najpopularniejszych programach telewizyjnych, takich jak "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Taniec z Gwiazdami". Obecnie przechodzi przez ciężki okres. W nocy z 8 na 9 października zmarła starsza kobieta, którą wspierała.

Natalia Janoszek pomagała starszej pani

Natalia Janoszek starała się wykorzystać zasięgi oraz zarobione pieniądze do tego, aby dołożyć cegiełkę do czynienia czegoś dobrego. Jedną z osób, której pomogła, była pani Józia. Starsza kobieta pojawiała się w jej mediach społecznościowych, a z postów mogliśmy się dowiedzieć między innymi o tym, że Janoszek wyremontowała jej dom, a wygraną z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przekazała na wsparcie osób, które z nią mieszkały. CZYTAJ TEŻ: Co dalej z Natalią Janoszek? Ekspertka PR ocenia [PLOTEK EXCLUSIVE]

Wiem, że jest tu sporo osób, które poznały przeze mnie panią Józię i śledziły jej losy. Razem z wami udało nam się kilka lat temu odremontować tej samotnej babci dom, widzowie "Tańca z Gwiazdami" odwiedzili z nami dom opieki, w którym od pewnego czasu przebywała, a wygrana z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wsparła jego mieszkańców - pisała Natalia Janoszek na InstaStories.

Natalia Janoszek pogrążona w żałobie

Niestety, Natalia Janoszek nie miała dobrych wieści. Dotarły do niej informacje o tym, że w nocy z 8 na 9 października pani Józia zmarła. Celebrytka czuła się w obowiązku poinformować o tym obserwatorów, ponieważ kobieta od czasu do czasu pojawiała się na jej kanałach społecznościowych. "Pani Józia odeszła tej nocy i czuje się w obowiązku was poinformować, jako że towarzyszyliście nam w tej wspólnej przygodzie. Dziękuję tym, dzięki którym udało nam się dać trochę dobra Józi i innym potrzebującym - wierzę, że uśmiecha się do nas gdzieś z góry" - dodała. Zdjęcia Natalii Janoszek znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

