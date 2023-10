Nie milkną echa w sprawie Pandora Gate. Za sprawą Sylwestra Wardęgi i Konopskyyego wychodzą nowe rzekome dowody na to, że youtuberzy starej gwardii mieli się dopuszczać nawiązywania relacji z nieletnimi fankami, a głównym "bohaterem" afery jest Stuu, który rzekomo miał się z nimi spotykać i nadawać rozmowom seksualizujący ton. W tej sprawie zabiera głos coraz więcej osób ze świata internetu, polityki oraz celebrytów. O komentarz poprosiliśmy Annę Markowską.

Anna Markowska wprost o Pandora Gate. Mówi o dzieciach

Anna Markowska miała ostatnio okazję pojawić się na pokazie Dawida Wolińskiego, gdzie udzieliła wywiadów mediom. W rozmowie z naszą dziennikarką Karoliną Sobocińską zabrała głos w sprawie Pandora Gate. Modelka jest oburzona kolejnymi doniesieniami, jednak zwraca szczególną uwagę na jedną rzecz. Odczuła, że wielu influencerów decyduje się na dostarczanie młodej publiczności seksualizujących treści.

Jest to absolutnie przerażające. Obnażyło to rzeczywiście większość tego, co działo się na YouTubie. Jestem przerażona, że przez dłuższy czas było akceptowane promowanie prostytucji w jakimś stopniu. To, jak te dziewczyny się zachowują. To jest content dla dzieci! Rodzice powinni oglądać to, co tam się pojawia i te dzieci kontrolować. To absolutnie wymknęło się spod kontroli. Jestem przerażona - mówiła Anna Markowska w rozmowie z Plotkiem.

Anna Markowska dostrzega drugie dno w Pandora Gate

Anna Markowska zauważyła, że wiele osób zbyt szybko wysnuwa oskarżenia wobec kolejnych twórców, nie przedstawiając konkretnych dowodów, co jest oburzające. Niemniej, promocja patologicznych treści powinna już dawno się zakończyć. - Obserwujemy, jak łatwo jest oskarżyć kogoś, jak łatwo jest oskarżyć drugą osobę bez żadnych konkretnych faktów. To też jest przerażające. Tu jest kilka wątków i rzeczywiście wydaje mi się, że ta promocja patologii i prostytucji powinna się absolutnie zakończyć. To nie jest kontent dla dzieci - dodała. Całą rozmowę z Anną Markowską znajdziesz w naszym materiale wideo na górze strony. Anna Markowska opowiedziała również, czy w show-biznesie często spotyka się sytuacjami, podobnymi do tych poruszanych w Pandora Gate.