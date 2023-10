O byłej i aktualnej żonie Krzysztofa Skiby z Big Cyc było ostatnio bardzo głośno w mediach. Wszystko przez to, że partnerki wokalisty przerzucały się wzajemnymi oskarżeniami. Była żona muzyka, Renata Skiba, wspominała w mediach o zdradach męża, a aktualna zarzuciła jej chciwość. Potem było już z górki. Muzyk zdaje się niespecjalnie przejmować tym zamieszaniem i skupia się na tym, co lubi robić najbardziej, czyli krytykowaniu obecnie panującej władzy. Ostatnio w dziwny sposób wypowiedział się na temat Jarosława Kaczyńskiego. Wokalista i jego żona otwarcie mówią o swoich politycznych poglądach i z pewnością nie są zwolennikami rządów PiS. Tym razem na tematy polityczne wypowiedziała się ukochana wokalisty. Karolina Skiba właśnie pokazała, co w przedwyborczym czasie znalazła w skrzynce na listy. Była oburzona.

Karolina Skiba oburzona treścią propagandowej ulotki. "Obrzydlistwo"

Już 15 października odbędą się wybory parlamentarne, więc atmosfera z dnia na dzień gęstnieje. Oczywiście zachęcamy wszystkich do głosowania, o czym w przedwyborczym czasie przypominają także celebryci. Karolina Skiba zwróciła uwagę na to, co ostatnio trafiło do skrzynek pocztowych Polaków, za ich pieniądze. W mediach społecznościowych pokazała ulotkę propagandową straszącą napływem nielegalnych emigrantów do Polski i "tajnymi planami Tuska".

Głównym przesłaniem tego symbolicznego wydawnictwa jest oczywiście nawoływanie rodaków do wzięcia udziału w referendum. Żona muzyka nie kryła oburzenia. Zwróciła też uwagę na użyte do manipulacji zdjęcie dziecka, które pojawiło się na kolejnych stronach. "Zobaczcie, jakie obrzydlistwo dostaliśmy w poczcie. Nie chce mi się tego nawet komentować. I pamiętajcie, żeby w ogóle nie brać karty referendalnej" - podkreśliła.

Propagandowa ulotka nakłaniająca do głosowania w referendum fot. twitter.com/Harino(Paula)

