Wiktoria Gąsiewska z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z pokazywaniem swojej prywatności i chętnie dzielą się nią z fanami. Znana z serialu "Rodzinka.pl" aktorka postanowiła wybrać się na wakacje do urokliwej Grecji i uraczyć internautów typowo letnimi zdjęciami. To, jak wygląda gwiazda młodego pokolenia robi wrażenie. W oczy rzuca się brak makijażu i skąpe, wielokolorowe bikini.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiktoria Gąsiewska zapytana o Adama Zdrójkowskiego

Wiktoria Gąsiewska poszła na całość. Opublikowała na Instagramie zdjęcie w samym bikini

Na instagramowym koncie Wiktorii Gąsiewskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Popularna aktorka podzieliła się z internautami odważnym zdjęciem z wakacji. Była dziewczyna Adama Zdrójkowskiego zapozowała na tle robiących wrażenie jachtów i zapierających dech w piersiach budynków. Jednak uwagę przykuwają nie widoki, a sama Gąsiewska. Aktorka pokazała się w kolorowym bikini z cienkich sznureczków, które mocno wyeksponowało sylwetkę. Mimo tego, że zaprezentowała naprawdę wiele, absolutnie nie ma tu mowy o wulgarności. Brak makijażu i naturalnie ułożone włosy świetnie zrównoważyły całość. Biorąc pod uwagę upalne, greckie dni, to doskonałe rozwiązanie. Fani Gąsiewskiej nie szczędzili jej ciepłych słów. Niemal natychmiast zasypali ją lawiną komentarzy.

Oh my God Simi! Uwielbiam. Cieszę się, ze się tam wybraliście. Cały czas mam to miejsce w głowie, spędziłam tam cały dzień. Jest magiczne i cudowne.

Malowniczy widok. Bardzo, bardzo anielski. Kocham podziwiać piękno. Pozdrawiam serdecznie.

Super wyglądasz.

Wiktoria Gąsiewska wypoczywa w Grecji. Jej każdy krok uważnie śledzą internauci

Wiktoria Gąsiewska od czasu pojawienia się w "Rodzince.pl" Telewizji Polskiej zyskała ogromną popularność. Skradła serca fanów głównie za sprawą naturalności i przysłowiowego pazura w zachowaniu. Na Instagramie śledzi ją aż ponad milion osób i uważnie podpatruje, co u niej słychać. Kilka lat temu aktorka związana była z kolegą z pracy, czyli Adamem Zdrójkowskim. Związek jednak nie przetrwał próby czasu. Więcej zdjęć Wiktorii Gąsiewskiej znajduje się w galerii na górze strony.

Wiktoria Gąsiewska Instagram @wiktoria_gasiewska