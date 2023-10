Ale KLAPA. Sławomir, Kajra i Kurdej-Szatan szybko usłyszeli smutne wieści

Jakiś czas temu w Zoom TV pojawił się nowy program. "Poranny Rogal" miał być ogromną konkurencją dla pozostałych śniadaniówek, takich jak "Pytanie na śniadanie". Show zostało stworzone przez Barbarę Kurdej-Szatan, jej męża Rafała Szatana, Sławomira oraz Kajrę. Oczekiwali, że produkcja okaże się dużym sukcesem. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Projekt zakończył się wielką klapą i zniknął z emisji w lutym 2023 roku.

Śniadaniówka Barbary Kurdej-Szatan i Sławomira okazała się klapą. "Poranny Rogal" zakończył emisję

"Poranny Rogal" był emitowany w telewizji Zoom TV od lipca 2022 roku. Jego motywem przewodnim miał być przegląd najnowszych wydarzeń. Producenci stawiali na tematykę gospodarczą, kulturalną oraz dotyczącą świata show-biznesu. Całość przybierała lekką formę w zabawnej atmosferze. "Program skierowany jest do wszystkich widzów, którzy chcą być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami, a przy tym trochę się pośmiać przy porannej kawie" - mówiła Katarzyna Białek, dyrektorka programowa Zoom TV.

Jak się jednak okazało, "Poranny Rogal" nie trafił do widzów. Pod koniec 2022 roku podjęto decyzję o zdjęciu go z anteny. Co za tym idzie, Barbara Kurdej-Szatan, Sławomir, a także inni prowadzący stracili swoje stanowiska. Wyszło na jaw, że początkowa średnia oglądalność show wynosiła nieco ponad cztery tysiące widzów. Później zwiększyła się do sześciu tysięcy, jednak i to nie pomogło w dalszej emisji "Porannego Rogala". Show oficjalnie przeszło do historii. Więcej zdjęć dawnych prowadzących znajdziecie w galerii na górze strony.

Kto jeszcze występował w "Porannym Rogalu"?

W programie "Poranny Rogal" uczestniczyło wiele znanych osób. Nie byli nimi tylko Kurdej-Szatan i Sławomir. Widzowie mogli zobaczyć między innymi Katarzynę i Karolinę Zielińskie, Katarzynę Pakosińską, Krzysztofa Skibę czy Jacka Kawalca. "Poranny Rogal" był emitowany codziennie od poniedziałku do piątku o 7:45.