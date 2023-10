Tak zmienia się brzuch Anny Lewandowskiej przez chorobę. Porównała zdjęcia

Anna Lewandowska od zawsze bardzo dba nie tylko o kondycję fizyczną, lecz także zdrowie. Gdy jej ciało zaczęło wysyłać sygnały, że coś może być nie w porządku, trenerka udała się do lekarza. Na początku października "Lewa" poinformowała na Instagramie, że zdiagnozowano u niej SIBO, czyli zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. O zmagania z tą dolegliwością dopytują ją fani, dlatego Lewandowska poświęciła jej w mediach społecznościowych osobny post.

Anna Lewandowska pisze o SIBO. Mówi o objawach choroby

Jak możemy przeczytać na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, SIBO jest zespołem klinicznym objawów ze strony przewodu pokarmowego spowodowanym obecnością nadmiernej liczby bakterii w jelicie cienkim. Wśród objawów, które mogą wskazywać na to schorzenie, wymienia się biegunkę, bóle brzucha, nudności i zaparcia. To właśnie te problemy skłoniły Annę Lewandowską do wizyty u lekarza. Trenerka wskazała jednak także na powiększony obwód brzucha. "Lewa" dodała dwa zdjęcia. Na jednym widać jej wyrzeźbiony, płaski i umięśniony brzuch, na drugim - nieco zmieniony w wyniku schorzenia, na które cierpi.

Anna Lewandowska instagram.com/@annalewandowska

Anna Lewandowska instagram.com/@annalewandowska

"Lewa" podkreśliła także, że aby upewnić się, że rzeczywiście cierpi się na SIBO, niezbędna jest odpowiednia diagnostyka. "Coraz częściej stosuje się testy oddechowe, z których skorzystałam także ja. Można wykonać test wodorowy, metanowy bądź taki, który bada stężenie obu tych gazów jednocześnie. Do badania należy się odpowiednio przygotować i wziąć pod uwagę niektóre przeciwwskazania" - napisała na Instagramie.

Jeśli więc podejrzewacie u siebie SIBO, to pierwszym, koniecznym krokiem jest wizyta u specjalisty. Ponieważ dostaję od was mnóstwo pytań o SIBO, raz w tygodniu będę publikować treści poświęcone tej chorobie. Jestem w trakcie leczenia, ale mam nadzieję, że wkrótce uda mi się uporać z tematem - dodała.

Anna Lewandowska musiała zmienić dietę

Trenerka podjęła już pierwsze kroki, aby złagodzić objawy SIBO. Jak informowała w mediach społecznościowych, konieczne było zrezygnowanie ze słodkości. "Póki co trzymam low FODMAP ze względu na SIBO" - pisała w poście na Instagramie. Dieta FODMAP, o której pisze Lewandowska, polega m.in. na wykluczaniu węglowodanów słabo wchłanianych, szybko fermentujących, które mogą nasilać dolegliwości. Więcej zdjęć Anny Lewandowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.