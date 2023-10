Kaja Kahuth z "Projektu Lady" przeszła ogromną zmianę. Nie tylko zapuściła włosy

"Projekt Lady" przez kilka lat dostarczał rozrywkę widzom TVN-u. Jego uczestniczkami były młode dziewczyny, które reprezentowały imprezowy styl życia. Następnie pod czujnym okiem trzech ekspertek uczyły się dobrych manier. Chociaż program już od dwóch lat nie jest emitowany, to jego bohaterki nadal mogą cieszyć się zdobytą dzięki niemu popularnością, a wiele z nich faktycznie przeszło metamorfozę. Jedną z osób, które zyskały w show nowy wizerunek jest Kaja Kahuth. Dziś nie przypomina już dawnej siebie.

Kaja Kahuth z "Projektu Lady" zmieniła się nie do poznania

Kaja Kahuth wzięła udział w drugiej edycji "Projektu Lady". Uczestniczka szybko skradła serca publiczności i do dziś jest jedną z najlepiej wspominanych dziewczyn z programu. Kiedy pojawiła się w telewizji, preferowała nosić luźne ubrania w sportowym stylu, miała krótkie pofalowane włosy i nie przykładała uwagi do makijażu czy kobiecych ubrań.

Teraz dzięki zdjęciom, które chętnie udostępnia na swoim instagramowym profilu, można zobaczyć, że całkowicie zerwała z dawnym wizerunkiem. Kaja zapuściła włosy do ramion. Wróciła też do naturalnego, ciemnego koloru. Chociaż nadal uwielbia sportowy styl, to często pokazuje się też w bardziej eleganckiej wersji. Polubiła się też z sukienkami. Aby zobaczyć, jak przez lata zmieniała się Kaja Kahuth, zajrzyjcie do galerii w górnej części artykułu.

Co teraz robi Kaja Kahuth? Wyprowadziła się z Polski

Kilka lat temu uczestniczka drugiej edycji "Projektu Lady" wyemigrowała z Polski. Razem ze swoją partnerką zamieszkała w Holandii. Patrząc na jej profile w mediach społecznościowych, można też zauważyć, że Kaja nie lubi siedzieć w miejscu. Często publikuje zdjęcia z różnych podróży po Europie. Ostatnio odwiedziła, chociażby Berlin czy Chorwację.

Kahuth jest też prawdziwym "sportowym świrem". Jej największą pasją jest kolarstwo, a na swoim jednośladzie odwiedza przeróżne zakątki świata. W sieci chętnie chwali się kolejnymi osiągnięciami z tej dyscypliny. Jednak nie tylko rower się dla niej liczy, bo uwielbia też biegać. Ostatnio wzięła nawet udział w półmaratonie.