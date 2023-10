Co prawda wzrost jest ostatnią rzeczą, jaka ma znaczenie w polityce. Aby zaistnieć na tym gruncie, liczy się bardziej charyzma, pomysłowość i siła przebicia. Niemniej jednak wielu wyborców ciekawi, ile mierzą przedstawiciele największych partii w Polsce. W niektórych przypadkach można się mocno zdziwić, bo nie każdy z nich na swój wzrost wygląda.

Wzrost Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego - wbrew pozorom nie różni ich tak wiele

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński stoją na dwóch biegunach polskiej polityki. Pierwszy z nich szefuje największej partii opozycyjnej, a drugi - rządzącej. Choć poglądowo różni ich wiele, to w kwestii wzrostu jest to zaledwie kilka centymetrów. Jak podają źródła, przewodniczący Platformy Obywatelskiej ma 1,74 m. Natomiast wicepremier - 1,68 m.

Warto też dodać, że przez wiele lat krążyła plotka, że Jarosław Kaczyński jest niższy od swojego brata, Lecha o cały centymetr. Nie ma w tym jednak ani krzty prawdy. Bliźniacy byli dokładnie tego samego wzrostu. Niewiele więcej mierzą też tacy politycy jak Aleksander Kwaśniewski (1,70 m), Lech Wałęsa (1,69 m) czy Zbigniew Ziobro (1,72 m).

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl i Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Wzrost Szymona Hołowni i Mateusza Morawieckiego może zaskoczyć

Znacznie wyższy od Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego jest Mateusz Morawiecki. Szef rządu mierzy 1,80 m. Jednak na swoich wystąpieniach publicznych wydaje się być jeszcze wyższy. Wynika to z jego postury. Premier jest dość szczupły. Najczęściej widzimy go także ubranego w garnitur, co dodatkowo wysmukla i wydłuża jego sylwetkę.

Przez lata mogliśmy oglądać Szymona Hołownię u boku jednego z najwyższych prezenterów telewizyjnych - Marcina Prokopa. Kiedy widzieliśmy ich razem w "Mam talent!" można było odnieść wrażenie, że lider Trzeciej Drogi nie należy do najwyższych osób. Jest zupełnie inaczej, bo mierzy on aż 1,88 m. Więcej zdjęć polityków znajdziecie w galerii na górze strony.

Szymon Hołownia, Mateusz Morawiecki fot. Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl i Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Michał Rachoń - wzrost pracownika TVP robi wrażenie

Dziś Michał Rachoń jest kojarzony głównie z pracą w TVP, z którą związał się już w 2016 roku. Wcześniej publikował m.in. w "Gazecie Polskiej" czy prowadził programy w TV Republika. W przeszłości był też działaczem Prawa i Sprawiedliwości, organizując m.in. happeningi polityczne. W Trójmieście prowadził akcje wymierzone w Jacka Karnowskiego, Ryszarda Krauze czy Pawła Adamowicza. Przez długi czas łączył karierę medialno-polityczną ze sportem, a dokładniej z koszykówką. W sezonie 2021/2022 po raz ostatni wystąpił na boisku na pozycji środkowego z ramienia klubu KS Legion Legionowo. Jego wzrost idealnie odzwierciedla tę pasję. Pracownik Telewizji Polskiej mierzy dwa metry.

Debata wyborcza TVP Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl