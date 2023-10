Osobiste wyznanie posłanki Lewicy. "Straciłam męża". Tragedia odmieniła jej życie

Debata wyborcza na antenie TVP obiła się szerokim echem medialnym, między innymi za sprawą Joanny Scheuring-Wielgus. Posłanka Lewicy zabrała głos w sprawie bezpieczeństwa i nie omieszkała się podzielić bardzo osobistym wyznaniem. Jej pierwszy mąż zmarł w wypadku samochodowym. To zmieniło jej życie.

Joanna Scheuring-Wielgus przed laty straciła męża

Joanna Scheuring-Wielgus podczas debaty wyborczej nawiązała do tego, jak niebezpiecznie jest na drogach. Sama w 2001 roku została wdową. - Bezpieczna Polska to także bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wiem, co mówię. Sama straciłam męża w wypadku drogowym. Zostałam wdową. Z dzieckiem. Tak jak dwa tysiące osób w zeszłym roku. O dwa tysiące osób za dużo - mówiła posłanka Lewicy. Już wcześniej wspominała o tej ogromnej tragedii. O Jacku Scheuringu nie wiadomo zbyt wiele. Grał w zespole Zadruga, który swoją twórczością nawiązywał do przedwojennego Ruchu Nacjonalistów Polskich Zadruga.

Śmierć męża była przełomem w życiu Joanny Scheuring-Wielgus

Jacek Scheuring zmarł, mając 31, a Joanna Schierung Wielgus w trosce o ich syna Jana nie chciała pokazywać bólu. W rozmowie na łamach wysokichobcasów.pl wyznała, że przeżyła wówczas ogromną przemianę. Ustaliła cele, które spisała na kartce, a następnie przyszła pora na zmianę wizerunku. W ten sposób odcięła się grubą kreską od wydarzeń z przeszłości.

W pierwszym momencie myślałam, że to za karę. Dlaczego ja? U nas w rodzinie zawsze jakaś kobieta traciła męża, więc wiedziałyśmy, że któraś z nas straci. Potem podzieliłam na pół czystą kartkę i z jednej strony wypisałam rzeczy, które chcę zrobić, a z drugiej te, których nie chcę. Wtedy zdecydowałam, że obcinam włosy, i zrobiłam remont, żeby szybko wydać pieniądze z ubezpieczenia. Nie chciałam pamiętać, skąd je mam - mówiła Joanna Scheuring-Wieglus w rozmowie z serwisem wysokieobcasy.pl.

Powyższy fragment powstał na podstawie wywiadu dla wysokichobcasów.pl. Więcej na ten temat przeczytasz w serwisie Wysokie Obcasy. Po śmierci Jacka Scheuringa posłanka Lewicy związała się z Piotrem Wielgusem. Para pobrała się w 2003 roku i doczekali się dwójki dzieci - Aleksandry i Jakuba. Obydwoje działają w polityce.