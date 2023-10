Kowalczyk krótko i zwięźle o debacie w TVP. Wymowne słowa

Justyna Kowalczyk-Tekieli dołączyła do grona znanych osób, które otwarcie mówią o polityce i bez gryzienia się w język wyrażają swoje poglądy. Sportsmenka oglądała poniedziałkową debatę w Telewizji Polskiej i podzieliła się wrażeniami w mediach społecznościowych. Z jej słów jasno wynika, że nie przypadła jej do gustu. Spostrzeżenia kobiety wyraźnie spodobały się internautom. Wskazuje na to całkiem spora liczba polubień postu.

Justyna Kowalczyk-Tekieli nie wytrzymała. Wyraziła swoje odczucia po politycznej debacie w TVP

Debata TVP wzbudziła wiele emocji. Swoją opinią po jej obejrzeniu postanowiła podzielić się Justyna Kowalczyk-Tekieli. To nie pierwszy raz, gdy wypowiadała się na tematy polityczne. Sportsmenka już wcześniej jednoznacznie zadeklarowała, że weźmie udział w zbliżających się wielkimi krokami wyborach. Wyraźnie widać, że polityka odgrywa w jej życiu ważną rolę.

Trzeba iść na wybory. Po prostu. Myślę, że zasługujemy choćby na normalne debaty - napisała na Twitterze Justyna Kowalczyk-Tekieli.

Justyna Kowalczyk-Tekieli w niedzielę uda się na wybory. Zrobi to dla siebie i swojego syna

Opinia Justyny Kowalczyk-Tekieli na temat debaty transmitowanej przez Telewizję Polską wyraźnie przypadła do gustu internautom. Świadczy o tym całkiem spora liczba polubień pod słowami sportsmenki. Na chwilę obecną jest ich już prawie pięć tysięcy. Kowalczyk-Tekieli już kilka dni temu oficjalnie poinformowała, na kogo zagłosuje. Swój wybór uargumentowała chęcią zmian nie tylko w swoim, ale również w syna życiu. Jakub Kot, na którego Kowalczyk-Tekieli planuje oddać głos również pała miłością do sportu. Na co dzień mieszka on w Zakopanem i jest nauczycielem. Więcej zdjęć Justyny Kowalczyk-Tekieli znajduje się w galerii na górze strony.

Będę głosować, bo od wyników wyborów bezpośrednio będzie zależeć ważna decyzja rzutująca na moje i Hugonka życie. Mój głos oddam na Jakuba Kota. To że był sportowcem, jest najmniej dla mnie ważne. To mądry, elokwentny człowiek, który umie w ekonomię - zdradziła Justyna Kowalczyk-Tekieli.

