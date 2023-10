29-letnia Leila Griffin pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale aktualnie mieszka na Florydzie. W sieci zasłynęła z bycia wyjątkowo rozrzutną żoną swojego bogatego męża. Jak się okazuje, niewiele trzeba, aby zyskać uwielbienie tłumów. W mediach społecznościowych pokazuje swoje ociekające luksusem życie. Tiktokerka poślubiła mężczyznę starszego o 25 lat, który spełnia jej wszystkie najdrobniejsze zachcianki. Jej konto na TikToku ma już ponad milion polubień i to właśnie tam pokazuje, co sobie ostatnio kupiła. Sporadycznie w nagraniach pojawia się także jej ukochany 54-letni mąż. Mimo że na temat ich związku pojawia się sporo krytycznych głosów, para nic sobie z tego nie robi. "Nasza miłość będzie zawsze przezwyciężać niesprzyjający nam świat. Zawsze ktoś będzie miał coś do powiedzenia. Cokolwiek robisz, rób to, co sprawia ci radość" - oświadczyła w jednym ze wpisów. Jak się poznali?

Zobacz wideo Lubi być bita i dałaby bana Fabijańskiemu. Lizi zagrała w Koło Plotka i zdradziła wiele

Tiktokera jest żoną milionera, który spełnia jej wszystkie zachcianki

Leila Griffin ukochanego Bruce'a poznała w sieci. Ją zainteresował jego stan konta, a on chciał poznać młodą i atrakcyjną partnerkę. Układ okazał się idealny. Po kilku miesiącach wzięli ślub i zamieszkali razem. Po czasie okazało się, że Bruce oprócz grubego portfela ma też inne zalety, jest dobrym człowiekiem i Leila po prostu się w nim zakochała. "Nasz związek oparty jest na szczerości. A prawda jest taka, że gdyby nie był finansowo w takiej sytuacji, w jakiej jest, nie byłabym z nim. Z kolei gdybym ja nie była młodą, atrakcyjną kobietą, on też nie spotkałby się ze mną" - podkreśla Leila. Kiedy mąż Griffin pojawia się na jej profilu na TikToku, internauci nazywają go dziadkiem lub "tatuśkiem", ale kobieta nic sobie nie robi z negatywnych opinii. "Na początku te komentarze mnie dotykały, ale teraz jestem zakochana w tym człowieku, poślubiłam go i zamierzam z nim być do końca" - podkreśla. Tiktokerka chętnie zdradza także sekrety alkowy. Jak się okazuje, Bruce to prawdziwy krzepki ogier, który potrafi zaskoczyć w sypialni. "Ma 54 lata, a pie***y się jak ogier. Jest najlepszym kochankiem, jakiego kiedykolwiek miałam. Gdybym uprawiała seks z opaską na oczach, pomyślałabym, że ma 21, a nie 53 lata. Podejrzewam, że to więź emocjonalna sprawia, że jest tak wspaniale. No i po prostu umie odnaleźć się w sypialni" - przyznała podekscytowana w rozmowie z "Daily Mail".

Nie chcę się martwić o pieniądze, chcę być rozpieszczana. Kiedy ludzie pytają: "Jak zarabiasz na życie?", odpowiadam: "Mam męża" - podkreśliła Griffin w rozmowie z serwisem news.com.

Tiktokerka może pochwalić się imponującą kolekcją luksusowych torebek

Leila Griffin żyje jak w bajce, bo jej ukochany Bruce spełnia jej wszystkie materialne zachcianki. Jak wygląda życie żony milionera? Luksusowe wakacje, drogie samochody, posiłki w najlepszych restauracjach i... nieustannie powiększająca się kolekcja torebek, które Leila traktuje jak swoje dzieci. Gucci, Chanel, Louis Vouitton to marki, które już na dobre zagościły w jej szafie.

Ostatnio tiktokerka ma też nowy sposób na inwestycje fortuny ukochanego - zabiegi medycyny estetycznej. Choć jeszcze przed ślubem zapierała się, że nigdy tego nie zrobi. Bruce wydał już ponad 61 tysięcy funtów na jej zabiegi, czyli w przeliczeniu ponad 316 tysięcy złotych. Tiktokerka zrobiła sobie m.in. zabieg powiększania piersi, liposukcję i plastykę brzucha.