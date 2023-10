Piotr Gąsowski nie od dziś jest zdeklarowanym przeciwnikiem Prawa i Sprawiedliwości. Niedawno zorganizował występ artystów podczas warszawskiego Marszu Miliona Serc. 9 października, jak wielu rodaków, śledził transmitowaną na żywo debatę, w której starli się najwięksi polityczni rywale w Polsce. Aktor doskonale wiedział, że wydarzenie zostanie przeprowadzone tak, by jak najbardziej zdyskredytować opozycję PiS-u. Sam sięgnął po inną broń - śmiech. Jego nagranie jest już hitem sieci.

Piotr Gąsowski wyśmiał debatę. Zwrócił się do internautów

Piotr Gąsowski postanowił trochę poprzedrzeźniać prowadzącego debatę, Michała Rachonia. Opublikował na Instagramie post, w którym zwraca się do fanów. Przebieg wieczornych rozmów polityków wyraźnie mu się nie spodobał. "To będzie 'Wielki Wstyd TVPiS' zarejestrowany dla wielu pokoleń! Personaliów prowadzących tę parodię debaty, przez szacunek do inteligencji wszystkich widzów, nie wymienię! Nie dać PiS! Nie dać powtórzyć czegoś podobnego w przyszłości! Jeszcze będzie przepięknie! Idźcie na wybory - napisał.

Piotr Gąsowski jako Michał Rachoń? Na jeden wieczór wcielił się w pracownika TVP

W nagraniu, które aktor dodał w mediach społecznościowych, można obejrzeć go w roli prowadzącego debatę. Fani szybko zorientowali się, że parodiuje on Michała Rachonia, który tego wieczora miał pilnować porządku, pytać i udzielać głosu politykom. Na tle polskiej flagi i wystrojony w garnitur Gąsowski udawanym głosem wychwalał działania PiS i twierdził, że życie Polaków stanowczo się poprawiło. Na koniec dodał hasło, które często słyszymy w reklamach medykamentów: "przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą". Internauci docenili żart. "Ta debata była jedną wielką porażką. Poziom TVP jak zwykle mnie nie zdziwił. Wychwalanie rządów PIS-u w pytaniach było do przewidzenia. Nie jestem za żadną partią, ale TVP już jest tak przeżarty PiS-em, że słuchać się tego nie da", "Przejdzie to do historii , tylko myślałem, że już nie ma na TVP kabaretu... Pozdrawiam, panie Piotrze", "Cudna parodia" - czytamy w komentarzach. Nagranie Piotra Gąsowskiego możecie obejrzeć poniżej.