Wellman nie do poznania i Holecka z grzywką. Mamy zdjęcia prezenterów sprzed lat

Wielu polskim prezenterom popularność przyniosła działalność w znanych programach. Niektórzy z nich zyskali nawet miano celebrytów i gwiazd. Aby jednak na nie zasłużyć, część z nich pracuje w mediach od ponad dwóch dekad. Przez wiele lat ich wizerunek zmieniał się na oczach widzów. Jak kiedyś wyglądali najsłynniejsi polscy prezenterzy?

Dorota Wellman zmieniła się nie do poznania

Dorota Wellman ukończyła studia polonistyczne. Zawodowo związała się jednak z dziennikarstwem. Swoją przygodę rozpoczęła od pracy w radiu. Następnie trafiła do telewizji. Początkowo fani mogli ją oglądać na ekranach Polsatu czy Telewizji Polskiej. W TVP działała jeszcze w latach 90. i była jedną z pierwszych prowadzących "Pytania na śniadanie". Towarzyszył jej często Marcin Prokop. To właśnie z nim postanowiła w 2007 przejść do "Dzień dobry TVN", w którym oboje pracują do dziś. Nie da się ukryć, że Wellman ogromnie zmieniła się przez ten czas.

Katarzyna Dowbor często chwali się zdjęciami z młodości

Katarzyna Dowbor urodziła się w 1959 roku. Przez lata współpracowała z Telewizją Polską. Z czasem przeniosła się do Polsatu. Dała się również poznać jako aktorka. Dowbor ma na koncie występy w takich produkcjach filmowych i serialowych, jak "Na dobre i na złe" czy "W labiryncie". Następnie wcielała się w rolę prowadzącej programu "Nasz nowy dom". Jakiś czas temu Dowbor musiała pożegnać się z tą pozycją. Planuje jednak wielki powrót do telewizji. Więcej na ten temat TUTAJ.

Danuta Holecka przez lata zmieniła fryzurę

Danuta Holecka jest absolwentką studiów ekonomicznych. Zawodowo związała się z dziennikarstwem. Od samego początku pracuje w Telewizji Polskiej. Karierę rozpoczęła w 1993 roku, gdy wygrała konkurs na prezentera. Początkowo prowadziła poranne i popołudniowe wydania "Wiadomości". Od 1997 roku pojawia się w wydaniu głównym. Holecka wielokrotnie zmieniała fryzurę. Wcześniej występowała jako ciemna brunetka. Obecnie jest blondynką. Jak można zauważyć, jej naturalny kolor to brąz.

Tak Zygmunt Chajzer prezentował się w młodości

Zygmunt Chajzer urodził się w 1954 roku. Na antenę radiową trafił jeszcze na początku lat 80. To właśnie wtedy zaczął prowadzić audycje o różnych tematykach na różnych stacjach. Od 2015 roku na dobre związał się z Radiem Pogoda. Przez lata był również gospodarzem wielu popularnych teleturniejów. Niewiele osób wie, że oprócz dziennikarstwa, Chajzer studiował również na AWF-ie. Uzyskał także dyplom trenera siatkówki.

Agata Młynarka rozpoczęła pracę w TVP2, gdy miała 25 lat

Agata Młynarska zaistniała na ekranach od 1990 roku. Początkowo była nie tylko dziennikarką telewizyjną, ale również radiową. Zadebiutowała na antenie TVP2 w roli prowadzącej dziennika "Obserwator". Od samego początku Młynarska angażowała się również w działalność charytatywną. Po latach przeniosła się do stacji TVN Style, gdzie występowała między innymi w "Bez tabu" czy show "Eks-tra zmiana". Zdjęcia prezenterów obecnie znajdziecie w galerii na górze strony.

