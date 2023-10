9 października odbyła się debata wyborcza, podczas której przedstawiciele partii posiadających komitety wyborcze na terenie całej Polski mieli okazję zabrać głos w istotnych kwestiach. O godzinie 18.30 na antenie TVP Anna Bogusiewicz-Grochowska i Michał Rachoń zapowiedzieli swoich gości, a następnie przedstawili tematy, jakimi były migracja, prywatyzacja, wiek emerytalny, bezpieczeństwo, bezrobocie, świadczenia społeczne. Siódma runda polegała na swobodnych wypowiedziach. Joanna Scheuring-Wielgus zdecydowała się podzielić osobistą historią podczas debaty.

Joanna Scheuring-Wielgus zabrała głos w sprawie migracji

Podczas debaty mieliśmy okazję posłuchać wypowiedzi Mateusza Morawieckiego z PiS-u, Donalda Tuska z KO, Szymona Hołowni z Trzeciej Drogi, Krzysztofa Bosaka oraz Krzysztofa Maja reprezentującego Bezpartyjnych Samorządowców, ale to jedyna żeńska przedstawicielka partii zwróciła całą uwagę. Jeszcze przed godziną 19.15 Joanna Scheuring-Wielgus zabrała głos w sprawie bezpieczeństwa. Na samym początku nawiązała do nagonki prawicy na Niemców i wypunktowała, że prawdziwy wróg znajduje się na wschodzie, a nie zachodzie. - Bezpieczna Polska to państwo, w którym policja zawsze stoi po stronie obywateli i obywatelek, a nie po stronie jednej partii, panie Morawiecki. To również Polska, w której, jeśli chcesz przejść szkolenie wojskowe, to je przechodzisz, ale nikt nikogo nie wrzuca w kamasze i taka, w której istnieje bezpieczeństwo ruchu drogowego - słyszeliśmy. Po chwili z jej ust padło bardzo osobiste wyznanie.

Bezpieczna Polska to także bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wiem, co mówię. Sama straciłam męża w wypadku drogowym. Zostałam wdową. Z dzieckiem. Tak jak dwa tysiące osób w zeszłym roku. O dwa tysiące osób za dużo - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus podczas debaty wyborczej.

Joanna Scheuring-Wielgus najczęściej wyszukiwanym nazwiskiem podczas debaty

Według doniesień Plejady między godziną 18.30, a 19.30 najwięcej wyszukiwań w Google'u wygenerowało nazwisko Joanna Scheuring-Wielgus. Zgodnie z opublikowanym wykresem, posłanka znacznie odstawała od swoich kolegów studiu. Postanowiliśmy to sprawdzić za pomocą narzędzia Google Trends i faktycznie o 19.12 najchętniej czytano posłance Nowej Lewicy. Równie sporym zainteresowaniem cieszył się jednak Donald Tusk, natomiast Mateuszowi Morawieckiemu nie udało się przebić rekordu. Zdjęcia Joanny Scheuring-Wielgus znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Wyniki wyszukiwania podczas debaty wyborczej TVP Screen Google Trends