Nie milkną echa w sprawie Pandora Gate, a oliwy do ognia dolał materiał Mikołaja "Konopskyyego" Tylko, w którym poruszył kwestię mrocznej strony YouTube'a. Poruszył on oczywiście temat twórców, którzy rzekomo dopuszczali się nawiązywania relacji z nieletnimi fankami oraz nadawania im erotycznego charakteru, ale i nie zabrakło wątku o szkodliwych treściach. Zwrócił uwagę na to, że między innymi influencerzy z Teamu X gwarantują młodej widowni nagrania oraz zdjęcia niedostosowane do ich wieku. Dwie marki z branży kosmetycznej się od nich odcinają.

Rossmann wycofuje produkty sygnowane logiem Team X

Za wszystkie trzy edycje Teamu X odpowiadała Agencja Spotlight, a w niej udziały do lutego 2023 roku posiadał Stuart Burton, główny "bohater" Pandora Gate. Miał on ponoć nie tylko pisać, ale i spotykać się nieletnimi fankami. Influencer marketing na przestrzeni ostatnich lat stał się poważnym biznesem, a produkty z wizerunkiem gwiazd cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co za tym idzie, przynosząc ogromne dochody. Nie przekonuje to jednak drogerii Rossmann, która podjęła decyzję o wycofaniu się ze sprzedaży ich produktów. Zgodnie z oświadczeniem przekazanym portalowi wiadomoscihandlowe.pl, zniknęły one już ze strony internetowej. Niebawem nie będzie ich można dostać również w drogerii.

Zdecydowaliśmy się wycofać ze sprzedaży artykuły sygnowane logo TeamX. W przypadku drogerii internetowej nastąpi to jeszcze dzisiaj. Natomiast wycofanie tych produktów z drogerii stacjonarnych jest pewnym procesem i zajmie nam 1-2 dni – przekazała portalowi wiadomoscihandlowe.pl Agata Nowakowska, rzeczniczka Rossmanna.

Ingrid Cosmetics zabiera głos w sprawie Pandora Gate

Kosmetyki z wizerunkiem influencerów wciąż są jednak dostępne w ich własnym sklepie. Firma Ingrid Cosmetics, która odpowiadała za ich dystrybucję, poinformowała w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie, że ostatnią współpracę z influencerami podjęli w grudniu 2022 roku. Wówczas reklamowano kosmetyki sygnowane wizerunkiem Fagaty, która jako była dziewczyna Stuu pomagała mu przy pierwszej edycji projektu Team X.

"Skandaliczne zachowania, o których aktualnie jest bardzo głośno w sieci, są da nas bulwersujące i zaskakujące. Nie popieramy zachowań krzywdzących w jakikolwiek sposób - zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Ostatnia kolekcja influencerska, jaka została wdrożona w ramach marki Ingrid Cosmetics miała miejsce w grudniu 2022 гoku" - czytamy na InstaStories. Screeny niektórych kontrowersyjnych treści Teamu X znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

