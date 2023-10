Premiery spektakli czy filmów sprzyjają wyjątkowym i oryginalnym stylizacjom. Takowe dostrzegliśmy u celebrytów, którzy przybyli na poniedziałkowy "Wstyd". Od Małgorzaty Foremniak, Anity Sokołowskiej, Izabeli Kuny z mężem, Magdaleny Lamparskiej czy Eweliny Ruckgaber nie można było oderwać wzroku. Jak prezentowały się wymienione aktorki?

Foremniak w kraciastym komplecie. Sokołowska niczym zebra

W spektaklu Marka Modzelewskiego zagrali między innymi Anna Dereszowska, Marieta Żukowska oraz Szymon Bobrowski. Z kolei na ściankę w dniu premiery przybyła Małgorzata Foremniak. Aktorka założyła wyrazisty komplet w kratkę, składający się z marynarki i spodni o prostej nogawce. Fioletowy zestaw wspaniale podkreślał urodę gwiazdy. Foremniak dodała elegancji całej stylizacji za pomocą klasycznej, galowej koszuli. Założyła tego wieczoru wygodne buty na lekkiej platformie. Z kolei Anita Sokołowska postawiła na klasyczne połączenie czerni oraz bieli, ale z wyrazistą bluzką. Miała ona paski niczym u zebry, co wyróżniało aktorkę spośród innych sław. Do tego czarne spodnie z luźną nogawką i Sokołowska otrzymała wieczorową, modną kreację.

Małgorzata Foremniak

Zielona Ruckgaber oraz zadowolona Kuna z mężem

Aktorka znana z "Gliniarzy" postawiła na pleciony, zielony komplet, który lekko odsłonił jej płaski brzuch. Sportowo-elegancki strój idealnie pasował do białych adidasów. Ewelina Ruckgaber całość dopełniła subtelnym makijażem i uśmiechem, który widać na zdjęciach ze ścianki. Z kolei Izabela Kuna wybrała całkowicie ciemną, monochromatyczną stylizację. Być może ustaliła wcześniej strój z mężem, który również uświetnił premierę swoją obecnością w czarnej kreacji. Para chętnie pozowała razem do zdjęć. Widać klasę samą w sobie. Magdalena Lamparska ubrała natomiast elegancki zestaw, składający się z lekko połyskującej białej koszuli oraz czarnej marynarki i spodni. Do tego skórzana torebka i aktorka otrzymała bardzo udaną kreację. Jesteście ciekawi zdjęć wszystkich wymienionych sław? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.