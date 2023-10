Rzadki widok. Rafał Trzaskowski z radością oglądał TVP

Poniedziałkowy program w TVP poprowadzili Anna Bogusiewicz-Grochowska oraz Michał Rachoń. Stanowiska w debacie zajęli tacy politycy jak Mateusz Morawiecki, Donald Tusk, Joanna Scheuring-Wielgus, Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak oraz Krzysztof Maj. W jednym z postów na Instagramie Rafał Trzaskowski poświęcił uwagę drugiemu z wymienionych. Prezydent Warszawy z uśmiechem na twarzy przyglądał się wystąpieniu Tuska.

Zobacz wideo Morawiecki apeluje. "Rozejrzyjcie się wokół!"

Trzaskowski śledził debatę TVP. Sam określił to "rzadkim widokiem"

Debata TVP została włączona w wielu polskich domach. Prezydent Warszawy nie stanowił wyjątku. - Rzadkie zdjęcie Rafała Trzaskowskiego oglądającego TVP z przyjemnością. Brawa dla Donalda Tuska - oznajmił w poście na Instagramie. Zdjęcie przedstawia zadowolonego prezydenta, który bacznie śledzi wystąpienie przedstawiciela Platformy Obywatelskiej. Tym samym spowodował w komentarzach żywą dyskusję. - Pytania tak pięknie sformułowane… i ta obsesja Morawieckiego - każdą odpowiedź zaczynał od Tusk - czytamy pod postem. - Gdyby ta debata nie była prawdziwa to bym uznała że to jakiś kabaret. Dłuższych pytań złożyć już nie umieli; Oczywiście Morawiecki był sobą i mówił tylko o Tusku, brawo!; Trzeba było wielkiej odwagi, żeby tam pójść - piszą obserwatorzy prezydenta.

Chodakowska poruszyła temat polityki w sieci. Poskutkowało burzą

- Niech pani nie niszczy tego, na co pani pracowała tyle lat. Każdy ma swoje poglądy na tematy polityczne i niech każdy zostawi je dla siebie. Wypowiemy się przy urnach wyborczych. Nie w tym miejscu, nie na pani profilu, który do tej pory był miejscem wytchnienia od brutalnej codzienności - oznajmiła jedna z internautek na Instagramie trenerki. Była zaskoczona tym, że obok treści poświęconych zdrowiu, napotkała się na sferę polityczną. Chodakowska zareagowała. - Od kiedy polityka to temat tabu? Nikogo nie obrażam. Natomiast jestem regularnie obrażana. W imię czego? Nie zgadzam się na takie traktowanie i mam prawo wyrazić swoją opinię - oznajmiła stanowczo trenerka. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj, a po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.