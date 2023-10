Rubik z Miami odpaliła debatę w TVP. Odwidziało jej się dosyć szybko

Agata Rubik zgromadziła na swoim Instagramie niemałą społeczność. Śledzi ją ponad 219 tys. użytkowników. Przeważnie żona kompozytora wstawia zdjęcia rodzinne, czy fotografie dotyczące kulisów życia w Miami, zaś ostatnio postanowiła pokazać, że interesuje ją również polityka. Rubik postanowiła dać szansę debacie TVP. Włączyła program z udziałem polityków i zmieniła po chwili zdanie. Dlaczego? Wszystko w humorystyczny sposób opisała na InstaStories.

REKLAMA

Zobacz wideo Rubikowie śpią po raz pierwszy w USA

Debata w TVP. Agata Rubik nie wytrzymała

W spotkaniu 9 października poza prowadzącymi wzięli udział przedstawiciele poszczególnych partii, czyli premier Mateusz Morawiecki, Donald Tusk, Joanna Scheuring-Wielgus, Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak, a także Krzysztof Maj. Politycy zaczęli wypowiadać się na wiele tematów dotyczących Polski. Agata Rubik, jak wielu Polaków, postanowiła odpalić kanał publicznego nadawcy i posłuchać, co mają do powiedzenia goście. Na spotkaniu poza poważnymi wypowiedziami nie zabrakło uszczypliwości, problemów technicznych czy innych wpadek. Agata Rubik postanowiła szybko zmienić zdanie. - Kupiłam seler! Słucham też debaty, ale chyba wyłączę, bo mi rosół jeszcze nie wyjdzie - oznajmiła żona kompozytora, wstawiając zdjęcie z warzywem w dłoni.

Agata Rubik IG Agata Rubik

Za chwilę wybory parlamentarne. Młynarska idzie zagłosować

Wielu dziennikarzy namawia Polaków, aby nie byli obojętni wobec losów Polski. Młynarska postanowiła zachęcić wyborców do wypełnienia obowiązku 15 października. - Mój i każdy głos ma znaczenie. Zwłaszcza liczę na mobilizację wśród kobiet. Ponad 100 lat temu nasze babki wywalczyły prawo głosowania dla kobiet w Polsce. Wyobraźmy sobie, że teraz jest nam ono odebrane. Wszystkie kobiety byłyby tym oburzone i byłby wielkie protesty. Skorzystajmy zatem z tej możliwości, którą wywalczyły dla nas nasze babcie i oddajmy swój głos w wyborach - oznajmiła Agata Młynarska w wywiadzie z nami. Co jeszcze powiedziała na temat zbliżających się wyborów? O tym więcej przeczytacie tutaj, a po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.