Roksana Węgiel zyskała popularność dzięki "The Voice Kids". Od tamtego momentu jej życie nabrało zawrotnego tempa. Młoda wokalistka dorastała na oczach fanów. W tym roku pewnym krokiem wkroczyła na kolejny etap w życiu. Zdała maturę i poinformowała o zaręczynach z Kevinem Mglejem. Choć wokół tego związku pojawiło się sporo kontrowersji, ze względu na dzielącą ich różnicę wieku, to zakochani ewidentnie nie zamierzają się tym przejmować. "Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami. Moja mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualnie są już 20 kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem" - wyznała w rozmowie z portalem Plejada. Para co rusz raczy fanów kolejnymi wspólnymi momentami. W miniony weekend zdecydowali się na prestiżową aktywność.

Roksana Węgiel u boku starszego partnera poznaje "boomerskie aktywności"

Roksana Węgiel prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie poczynania młodej artystki śledzi prawie półtora miliona użytkowników. Piosenkarka stara się być z nimi na bieżąco w kontakcie i raz na jakiś czas uchyla rąbka tajemnicy zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Tak samo było w tym przypadku.

Roksana Węgiel dodała InstaStories, w którym uwieczniła, jak spędza czas z ukochanym. Tym razem para postanowiła wykorzystać ładną pogodę za oknem i postawiła na aktywność na świeżym powietrzu. Na zdjęciu możemy zobaczyć partnera wokalistki, grającego w golfa. "Odkrywam z Kevinem Mglejem nowe boomerskie aktywności" - napisała z nutą humoru.

Roksana Węgiel planuje ślub. Ma już wybraną suknię?

Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja cieszy się sporym zainteresowaniem medialnym. Ostatnio na językach jest temat ich ślubu. Piosenkarka w jednym z wywiadów wyjawiła, że myśli już nawet o sukni ślubnej. "Podobają mi się proste kreacje. Zdecydowanie nie przepadam za sukienkami w stylu księżniczki. Przeglądałam już jakieś inspiracje i mam wypatrzonych kilka modeli" - zdradziła w rozmowie z "Faktem". Ponadto pojawia się coraz więcej spekulacji, jakoby ceremonia miała odbyć się już niedługo. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.