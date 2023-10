Ekspert miażdży Meghan i Harry'ego. "Mówili same okropne rzeczy"

Od momentu odejścia księcia Harry'ego i Meghan Markle z brytyjskiej rodziny królewskiej, para nieustannie pozostaje w niezbyt dobrych stosunkach z jej pozostałymi członkami, w tym z księciem Williamem i księżną Kate. Oliwy do ognia dolała autobiografia księcia Harry'ego, który w książce "Spare" przypomniał ważne momenty ze swojego życia. Większość z opisywanych wspomnień wywoływała większe kontrowersje, niż poruszenie. Tak samo było w przypadku kłótni, do której doszło między braćmi. Zdaniem ekspertów te rany nigdy się nie zagoją, a na pojednanie marne szanse.

Narastające napięcie między Harrym i Meghan a Williamem i Kate

Według relacji księcia Harry'ego trzy lata temu doszło do spięcia z księciem Williamem, powodem sprzeczki była Meghan Markle. Starszy z braci miał uznać, że jest "trudna", "niegrzeczna" i "szorstka". Te określenia nie przypadły do gustu Harry'emu, który stanął w obronie żony. Po przepychance słownej miało dojść do rzekomej szarpaniny, która ponoć zrodziła się z inicjatywy księcia Williama. Relacje pogorszyły się jeszcze bardziej, gdy Harry i Meghan usiedli do wywiadu z Oprah Winfrey. Swoje pięć groszy dorzucił także serial dokumentalny na Netfliksie o małżonkach, w którym kolejne sekrety wypłynęły na światło dzienne.

Harry i William zakopią topór wojenny? Eksperci nie pozostawiają złudzeń

W wyniku pogarszających się relacji coraz więcej osób związanych z rodziną królewską decyduje się zabrać głos w sprawie. Doradcy pałacowi twierdzą, że rozłam między Harrym i Meghan a Williamem i Kate nigdy nie zostanie zagojony i ta czwórka już na zawsze będzie czuła pewien niesmak do siebie. "Za każdym razem, gdy będą musieli się spotkać, będą wyglądać, jakby po prostu czuli się niekomfortowo" - powiedział Tony Quinn, autor książki "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" w rozmowie z "The Mirror". Biograf królewski Tom Bower podzielił tę samą opinię. W książce "Zemsta. Meghan, Harry i wojna Windsorów" szczegółowo opisał gorzki konflikt między braćmi. "Mogą im tylko wyrządzić krzywdę. Harry i Meghan mówili same okropne rzeczy o Williamie i Kate. Dlaczego, mieliby im wybaczyć? Wykorzystaliby to, żeby ponownie uderzyć. Oni są samolubni. Harry i Meghan myślą tylko o sobie" - cytuje jego słowa "The Mirror".