Od wyborów miss do gwiazdy TVP. To ona poprowadzi debatę wyborczą

W poniedziałek 9 października o godzinie 18:30 na antenie TVP1 będzie można obejrzeć debatę przedwyborczą z udziałem przedstawicielami sześciu komitetów wyborczych, którym udało się zebrać podpisy w każdym okręgu. Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentował Mateusz Morawiecki, Koalicję Obywatelską - Donald Tusk, z ramienia Konfederacji wystąpi Krzysztof Bosak, a z Trzeciej Drogi - Szymon Hołownia. Nowa Lewica reprezentować będzie natomiast Joannę Scheuring-Wielgus. Pojawi się również Krzysztof Maj z Bezpartyjnych. Debatę poprowadzą Michał Rachoń oraz Anna Bogusiewicz-Grochowska. Kim jest nowa gwiazda "Wiadomości"?

Anna Bogusiewicz-Grochowska to nowa gwiazda TVP

Anna Bogusiewicz-Grochowska ukończyła filologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2017 roku podjęła się pracy w Telewizji Polskiej w zespole "Wiadomości". Jako researcherka wyszukiwała informacje do wydań serwisu. Szybko awansowała na prezenterkę.

Jakiś czas temu Anna Bogusiewicz-Grochowska zaczęła pojawiać się coraz częściej na antenie TVP Info. Początkowo występowała głównie w takich programach jak "Plan dnia". Zdarzało jej się także poprowadzić popołudniowe i wieczorne wydania serwisów informacyjnych na tym kanale. W 2023 roku po wybuchu skandalu z Michałem Adamczykiem powstal wakat w głównym wydaniu "Wiadomości". Wówczas stacja zdecydowała się zatrudnić właśnie Bogusiewicz-Grochowską na jego miejsce.

Anna Bogusiewicz-Grochowska to weteranka konkursów piękności

Tak naprawdę kariera Anny Bogusiewicz-Grochowskiej z show-biznesem i telewizją zaczęła się znacznie wcześniej. W młodości próbowała swoich sił w modelingu. Występowała również w konkursach piękności. W 2008 roku walczyła w finale Miss Polski, gdzie uzyskała tytuł Miss Foto. Później reprezentowała Polskę w Miss Globe International w Albanii. Więcej zdjęć Anny Bogusiewicz-Grochowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

W konkursie Miss Polski wzięła udział za namową koleżanek, co wspominała jakiś czas temu na swoim instagramowym profilu. "Nie miałyśmy sztucznych rzęs, przedłużanych włosów ani silikonu tu i tam. Miałyśmy za to apetyt na cudowną przygodę, zdroworozsądkowe podejście do sprawy i sympatię do siebie nawzajem. Na zgrupowaniu bawiłyśmy się jak na kolonii i po ciężkich godzinach prób, zdjęć potrafiłyśmy śmiać się do łez w hotelowych pokojach, a podczas wieczornych pogaduch zdążyłyśmy streścić sobie połowę życia. Dlatego też nikt nikomu nie piłował szpilek i nie podkładał nóg. (...) Finał poprzedzony był wieloma etapami eliminacji i dwoma zgrupowaniami. Poznałam wówczas wielu ciekawych i cudownych ludzi, ale przede wszystkim świetne 27 dziewczyn-finalistek, w tym przyjaciółkę na całe życie. Każda z nas była inna, ale wiele nas łączyło" - napisała z sentymentem.