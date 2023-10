Marcin Hakiel potwierdził nowy związek. O jego ukochanej co nieco już wiadomo

Marcin Hakiel długo nie pozostał singlem. Tancerz po głośnym rozwodzie z Katarzyną Cichopek znalazł pocieszenie u tajemniczej Dominiki. Wybranka tancerza chciała zachować anonimowość i nie pokazywała wizerunku w mediach. Zdawało się, że ich relacja robi się poważna, gdy Dominika poznała dzieci Hakiela i Cichopek. Pojawiły się doniesienia, że ma mieć dobry kontakt z byłą żoną obecnego partnera. Ich związek jak szybko się zaczął, równie szybko się zakończył. Hakiel znalazł już nową sympatię. By ukrócić spekulacje, publicznie potwierdził nowy związek. Na jakim etapie jest jego nowa relacja?

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o podsłuchach swoich i Macieja Kurzajewskiego

Marcin Hakiel jest w nowym związku. Ujawnił, na jakim etapie jest relacja

Marcin Hakiel na nowo układa życie uczuciowe. Tancerz by uniknąć zbędnych spekulacji w szczerej rozmowie u Żurnalisty postanowił ujawnić, że jest w związku. Dokładnie tak, jak w przypadku relacji z Dominiką, nie chciał zdradzać szczegółów.

Akurat jestem z kimś w relacji. Ja jestem starej daty. (...) Część kumpli mówi: Wow, ty masz teraz życie sztos. Dzieci w miarę duże. Możesz sobie chodzić, poznasz kogoś tu, poznasz kogoś tam. Tylko że ja mam 40 lat i mnie za bardzo nie interesuje poznawanie co wieczór kogoś innego. Szukam jakiejś relacji, fajnie, jakby się ona jakoś ułożyła w miarę normalnie. I tyle (…) Szukam, żeby coś poczuć, a nie tylko na przysłowiową kolację ze śniadaniem. Nie interesuje mnie to - wyznał tancerz.

Marcin Hakiel zdradził jedynie, na jakim etapie jest związek. Jak się okazuje, z ukochaną łączy go podobny gust muzyczny. Zadbali nawet o takie same koszulki jednej z ulubionych artystek - Dzisiaj sobie kupiliśmy takie same koszulki z Beyoncé i jest fajnie, sobie żyjemy- dodał. Tancerz publikował już kadry z nową wybranką, jednak nie pokazuje jej twarzy. Nie chce ujawniać danych towarzyszki, ta nie jest jednak do końca anonimowa. Portal Pomponik zauważył, że niemal identyczne kadry, jak te, które opublikował Hakiel, znajdują się na instagramowym koncie niejakiej Dominiki. Partnerka Hakiela jest związana ze światem show-biznesu. Obserwuje ją nie tylko Marcin Hakiel, ale również Andrzej Chyra. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.