Caroline Derpienski robi wszystko, aby codziennie powstawał o niej nowy nagłówek. Już od pierwszych wizyt na polskich czerwonych dywanach przekonywała, że wkrótce "dosztukuje sobie męski narząd płciowy", że nie wychodzi z domu, jeśli ma na sobie mniej niż 50 tys. dolarów i że do każdej porannej kawy dodaje "diamondsy". Niedawno zdradziła także, że ma marzenie, aby w szkołach powstał przedmiot zainspirowany jej osobą. O ile jej apel do MEN przeszedł bez echa, niestrudzona Derpienski tym razem powinna skierować przekaz do CKE. Wszystko dlatego, że zdecydowała się napisać... wiersz.

Caroline Derpienski napisała wiersz. Apeluje do CKE

"Właśnie wróciłam z Boca (prawdopodobnie chodzi o miasto we Florydzie - red.), kupiłam diamentów za milion, la vida loca. Pokłóciła się z Dżakiem, bo za mało wydałam, więc mu w prezencie Rolls Royce'a dałam. Do herbaty dosypałam za dużo diamondsów i zapachowych rozkoszy w kiblu nie było końców. Morał, kochani, jest z tego prosty. Znajdź miliardera, nie czekaj do wiosny" - tak brzmi wiersz Caroline Derpienski. Co na to obserwatorzy? "Dolarsowa poezja", "Musi to być jako lektura w szkole" - czytamy. Na ten ostatni wpis białostoczanka zdecydowała się odpowiedzieć. "Trzeba wysłać do SKO lub CKE" - napisała.

Caroline Derpienski zaproponowała niedawno nowy przedmiot w szkole

To już nie pierwszy raz, kiedy Derpienski chce dołożyć swoją cegiełkę do edukacji polskiej młodzieży. Niedawno wrzuciła na Instagramie relację jednej z jej młodszych obserwatorek, która w odpowiedzi na pytanie, czy marzy o pracy, przyznała, że "marzy o kąpaniu w diamentach, jak robi to Caroline Derpienski". Białostoczanka była wniebowzięta. "Jak ja się cieszę, że daję tak cudowny przykład młodzieży" - napisała. Kolejno można uznać, że Derpienski zaapelowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej o stworzenie nowego, obowiązkowego przedmiotu w szkołach. "Powinni wprowadzić w szkołach obowiązkowy przedmiot: Mentorship by Caroline Derpienski (Doradztwo według Caroline Derpienski - tłum. red.)" - oceniła.