7 października palestyński Hamas zaatakował Izrael, wystrzeliwując w kierunku kraju rakiety. Bojownicy po tym, jak dostali się na izraelskie ziemie, wzięli cywilów jako zakładników. Władze wprowadziły w Izraelu stan wojenny. Odpowiedziano także na atak. Aktualnie trwają zmasowane naloty na Strefę Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanjahu mówi o otwartej wojnie. - Jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy. (...) Nasz wróg zapłaci cenę, jakiej nigdy nie poznał - powiedział w oświadczeniu (więcej na temat sytuacji w Izraelu oraz w Strefie Gazy przeczytacie TUTAJ. Tekst jest na bieżąco aktualizowany). O konflikcie piszą największe światowe media. Głos zabrała także polska artystka - Matylda Damięcka.

REKLAMA

Zobacz wideo Matylda Damięcka napisała wiersz o LGBT

Matylda Damięcka o sytuacji w Izraelu

Matylda Damięcka jest nie tylko aktorką i wokalistką, ale także graficzką. Artystka na Instagramie chętnie zamieszcza swoje prace, poprzez które komentuje aktualną sytuację polityczną i społeczną w Polsce i na świecie. Jej rysunki cechuje prostota i minimalizm. To właśnie dzięki temu są tak wymowne. 38-latka niedawno pochyliła się szumem medialnym, który zrobił się wokół filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" czy też Marszu Miliona Serc. Teraz opublikowała wymowne i pełne emocji grafiki na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, opatrując je podpisem: "ściana płaczu". Widać na nich symbole związane z Izraelem i Palestyną, a więc Gwiazdę Dawida i półksiężyc. Na jednej z grafik widać, że oba znaki płoną.

Najwięcej emocji wśród internautów zbudziła jednak trzecia z ilustracji. "Czy chodzi o to, że to Izrael jest ofiarą?" - pytała jedna z fanek, wskazując właśnie na trzecią z prac. Damięcka odpowiedziała: "Interpretować może pani, jak czuje. Nie, ilustracje przedstawiają różne aspekty tego konfliktu i życzeniową koegzystencję. W ilustracji numer dwa płoną oba symbole. Numer trzy przedstawia przebrane ludziki za…, Chyba przedostatnia z żonkilem wraca nas myślami dokładnie do czasów powstania i tego, że historia się powtarza i będzie powtarzać" - wyjaśniła.

Internauci komentują

Pod instagramowym postem Damięckiej pojawiło się mnóstwo komentarzy. Większość internautów była pod wrażeniem talentu artystki. Komentujący nie ukrywali wzruszenia. "Pękło serce", "W pięć pociągnięć mazaka ukazujesz więcej niż tysiące stron analiz geopolitycznych. Chapeau bas", "Poruszające" - pisali.