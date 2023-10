Aleksandra Kwaśniewska wdała się w pyskówkę z internautami. Poszło o wybory

Już w niedzielę 15 października Polki i Polacy oddadzą swój głos w wyborach parlamentarnych. Od kilku tygodni trwają kampanie wyborcze. Kandydaci i kandydatki do Sejmu oraz Senatu prześcigają się w obietnicach. Tymczasem trwa też akcja zachęcania do głosowania i nieignorowania swoich praw wyborczych. Udział w niej postanowiła wziąć Aleksandra Kwaśniewska, która na swoim instagramowym profilu zachęca obserwatorów do udziału w wyborach. Przez to spotkała się z ostrą krytyką, na którą postanowiła zareagować.

Aleksandra Kwaśniewska namawia do głosowania w wyborach. I się zaczęło

Aleksandra Kwaśniewska ma do czynienia z polityką niemal przez całe swoje życie. W końcu jest córką byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Polityczne tematy nie są więc jej obce i chętnie się w nie angażuje. Nic więc dziwnego, że na swoim instagramowym profilu postanowiła zachęcić obserwatorów do wzięcia udziału w głosowaniu w tegorocznych wyborach. Opublikowała nagranie, na którym zwróciła się zwłaszcza do kobiet, bo to głównie one według statystyk, deklarują niechęć do głosowania.

- Kochane kobiety, został tydzień do wyborów, i wiecie, kto może je wygrać? My! My, kobiety, możemy wygrać te wybory. Stanowimy 53 proc. wyborców i jeśli się zmobilizujemy, to my możemy dopuścić do władzy tych, którzy są wrażliwi na nasze potrzeby, którzy słyszą nasz krzyk i odsunąć tych, którzy mają nas w pompie. Nie musicie znać się na polityce, żeby wiedzieć, czy chcecie żyć w kraju europejskim, czy wolicie żyć w zaściankowym państwie wyznaniowym - powiedziała Aleksandra Kwaśniewska na Instagramie. Zamieszczając w opisie materiału "Dziewczyny, wygrajmy to razem!".

W komentarzach nie zabrakło głosów poparcia. Magda Mołek skomentowała post Kwaśniewskiej słowami: "Mamy to". Nie wszystkie głosy były jednak równie kulturalne. "Ale pierdzielisz jak potłuczona, kłamliwie i bez zastanowienia. Wstyd cię słuchać. Unfollow" - napisał grubiańsko obserwator. Doczekał się odpowiedzi. "Boże, ja mogę nawet pomóc i zablokować" - odgryzła się Aleksandra. Inny internauta zarzucił Kwaśniewskiej rzekomą manipulację. "Nikt w Polsce nie każe rodzić kobietom martwych dzieci, a jeśli się zdarza, to jest bezsprzeczna wina lekarza, który ma obowiązek ratować kobietę i dziecko. Nie ma w Polsce prawa, które by tego zabraniało!". I w tym przypadku Kwaśniewska nie mogła milczeć. "Słabe to są te klapki na oczach. Otóż prawo jest w tej chwili tak skonstruowane, że lekarz boi się podjąć decyzji o ratowaniu życia kobiety, bo może mieć za chwilę prokuratora na karku. To jest przerzucenie odpowiedzialności na lekarzy, którzy muszą decydować, czy zachować się po ludzku, czy zgodnie z prawem. To jest chore" - odpisała. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

