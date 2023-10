Konopskyy opublikował swój film o Pandora Gate, a internet zapłonął. Warto, chociażby nadmienić, że w 16 godzin materiał został wyświetlony 7,2 mln razy. Wiele osób pisze o merytorycznych działaniach youtubera, które mogliśmy zobaczyć w nagraniu. Mało kto zwrócił uwagę na napisy końcowe. A te są wyjątkowo ciekawe.

Zobacz wideo Wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha tłumaczy się z wpadki. Pomylił się w sprawie Pandora Gate

Konopskyy wiele zdradza w napisach końcowych filmu

Sylwester Wardęga 3 października opublikował na YouTube nagranie z wynikami własnego śledztwa, w którym poruszał temat pedofilii. W materiale zamieszonym na kanale "WATAHA - Krulestwo", zatytułowanym "MROCZNA TAJEMNICA STUU I YOUTUBERÓW: PANDORA GATE (Boxdel, Dubiel, Fagata)" mówił rzekomych nieodpowiednich zachowaniach youtuberów, którzy mieli wysyłać nastolatkom erotyczne wiadomości. Zapowiadał także, że Mikołaj Tylko, znany jako Konopskyy, opublikuje kolejny film, w którym ujawni jeszcze więcej szokujących treści. 21-latek przekładał jednak premierę nagrania, wskazując na namnażający się ciągle materiał do analizy. Internauci, jak również premier, który wypowiedział się na tematy sprawy, oraz prokuratura, która wszczęła śledztwo, przebierali nogami z niecierpliwości. 8 października Konopskyy opublikował ponad godzinne nagranie na temat Pandora Gate. W sieci zawrzało, bo youtuber pokazał nowe screeny rzekomych rozmów nieletnich z youtuberami. Mówił też o nowych prawdopodobnych ofiarach Stuu oraz wskazał kolejne nazwiska osób, które mogą być zamieszane w aferę. Mało kto jednak dopatrzył się, co 21-latek zamieścił w napisach końcowych.

Konopskyy podał, że to on jest odpowiedzialny za scenariusz odcinka. Podał także nazwiska współpracowników, w tym bohaterskiego montażysty, Cezarego Dominiaka, który według relacji z Instagrama miał pracować na filmem nieustannie przez 30 godzin. Ponadto 21-latek wskazał, że przy researchu pomagali mu inni w tym między innymi znany youtuber Gimper oraz zawodnik FAME MMA Mandzio. Youtuber wskazał z czyjej pomocy prawnej korzystał przy produkcji filmu. Najciekawsze jednak pojawia się na samym końcu napisów. Konopskyy pozwolił sobie na nieco luźniejszy ton i napisał: "Psycha siada" oraz "Podkręcanie atmosfery i romantyczna współpraca: Sylwester Wardęga". Wbił też szpilę Marcinowi Dubielowi, pisząc "Najgorsze oświadczenie: Marcin Dubiel". Niezupełnie wprost, ale zapowiedział też drugi odcinek z serii o Pandora Gate. Świadczy o tym ostatni wpis: #to #nie #koniec #gry ;) "

Napisy końcowe Screen Konopskyy/Youtube

Kim jest Konopskyy?

Konopskyy zaczynał swoją przygodę z YouTubem, publikując transmisje z grania. Później jednak zrozumiał, że taka forma aktywność nie jest dla niego opłacalna. Nagrania nie cieszyły się bowiem dużą oglądalnością. W 2019 roku zmienił więc tematykę i zaczął zajmować się ciekawostkami z całego świata, a w końcu również kontrowersjami wokół polskich youtuberów i influencerów. Opublikował głośne nagranie na temat Leksia - członka Teamu X - który rzekomo miał prowadzić konwersacje o charakterze seksualnym i wysyłać nagie zdjęcia do dziewczyn poniżej wieku zgody. Konopskyy ostatecznie usunął jednak nagranie, bo na jaw wyszły nowe dowody (więcej na ten temat TUTAJ). Aktualnie kanał 21-latka obserwuje 1,77 mln subskrybentów mln subskrybentów.