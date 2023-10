Od kilku dni cała Polska żyje tzw. aferą Pandora Gate, która obnażyła zatrważające fakty na temat środowiska rodzimych influencerów. Sylwester Wardęga opublikował film, w którym twierdził, że czołowi youtuberzy mieli dopuszczać się nadużyć w stosunku do nieletnich. Kilka dni później Mikołaj Tylko, znany jako Konopskyy udostępnił kolejne materiały, rozszerzając całą sprawę o kolejne nazwiska. Padł też pseudonim "Vertez", który od wielu lat tworzy na YouTube wideo o popularnej wśród młodzieży grze komputerowej Minecraft. Oto kim jest prywatnie.

Vertez - kanał na YouTube, Instagram, TikTok

Vertez zadebiutował w sieci w 2011 roku. 20-letni wówczas gracz karierę rozpoczął od udostępniania filmów na temat gry Minecraft. Na swoich wideo pokazywał, jak sam gra, później komentował nowości ze świata tej serii. Obecnie nadal prowadzi swój kanał i regularnie zamieszcza nowe materiały, z tym że rozwinął swoją "działalność" o kolejne tytuły. Dziś ma już 1,14 milinów subskrybentów. Utworzył także osobne konto, które nadal zajmuje się tylko Minecraftem. Subskrybuje je ponad pół miliona osób.

Poza tym Vertez działa także na innych portalach społecznościowych. Na Instagramie znaleźć go można pod nickiem "vertezalke". Tutaj publikuje treści bardziej związane z jego życiem prywatnym. Ma ponad 60 tysięcy obserwatorów. Jakiś czas temu youtuber założył też TikToka z nazwą "javertez". Obserwuje go tam ponad 30 tysięcy osób. Bryluje również na Snapchacie, gdzie występuje jako "mrvertez" i dzieli się z fanami swoją codziennością.

Vertez - nazwisko, życie prywatne, żona

Bartosz Kwaśniewski, bo tak naprawdę nazywa się Vertez, urodził się 13 stycznia 1991 roku we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska mieszka zresztą do dziś razem ze swoją żoną i córką. Jego wybranka, podobnie jak on, też jest youtuberką. Ula Ulaśka Szlachta-Kwaśniewska, bo tak podpisuje się w sieci, poznała przyszłego męża podczas jednego z jego live'ów. Profil kobiety można znaleźć na Instagramie pod nickiem "vertinaa". W 2018 roku para doczekała się córki. Żona często pojawia się na filmach 32-latka. Sama natomiast przeniosła się z YouTube na Twitcha, gdzie prowadzi streamy z popularnych gier. Więcej zdjęć Verteza znajdziecie w galerii na górze strony.

Konopskyy o Vertezie. Szokujące materiały

Konopskyy w swoim materiale twierdzi, że Vertez podobno utrzymywał kontakt z 13-letnią Olą, znaną jako Olciak93. Sam miał wówczas 22 lata. Rzekoma ofiara przyznała, że youtuber miał jej wysyłać naprawdę obrzydliwe wiadomości. "Nie tylko obrzydliwe, jak ma się ponad 20 lat, ale także nielegalne" - stwierdził Mikołaj Tylko. Poza tym Kwaśniewski miał wyrażać chęć zbliżenia intymnego z nastolatką, a później zastraszać ją, kiedy ta pisała o ich relacji w komentarzach na YouTube. Więcej o tym przeczytacie TUTAJ.