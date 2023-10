Kylie Jenner wsparła Izrael. Po fali krytyki usunęła post

W sobotę 7 października dowództwo terrorystycznej organizacji Hamas ogłosiło rozpoczęcie zbrojnej operacji przeciwko Izraelowi. Premier Benjamin Netanjahu uznał, że kraj jest w stanie wojny i zapowiedział odwet. Z każdym dniem media donoszą o coraz tragiczniejszych statystykach - giną setki ludzi, a jeszcze więcej jest rannych czy uprowadzonych w niewolę. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Świat okazuje wsparcie Izraelowi, nie brakuje też gwiazd, które zabierają głos w tej sprawie. Tym razem to Kylie Jenner okazała swoje wsparcie, za co została ostro skrytykowana przez fanów.

Kylie Jenner ostro potraktowana przez fanów po tym, jak wsparła Izrael

Kylie Jenner chciała okazać wsparcie dla Izraela po ataku Hamasu, w którym zginęły setki osób. Celebrytka udostępniła na swoim profilu zdjęcie z proizraelskiego konta @StandWithUs, na którym widnieje izraelska flaga. W opisie czytamy "Teraz i zawsze stoimy po stronie narodu Izraela!". To jednak nie spodobało się jej fanom, którzy nie przebierali w słowach. Krytyka była na tyle ostra, że Kylie Jenner zdecydowała się usunąć post.

"Nie angażuj się w politykę i nie mów, że wspierasz Izrael. Palestyna cierpi od wieków", "Czy w ogóle jesteś człowiekiem, jeśli jesteś z syjonistami" - pisali oburzeni internauci. Instagram nie był jednak jedynym serwisem, na którym Kylie Jenner zetknęła się z tak ostrą krytyką. Setki zirytowanych fanów za pośrednictwem X (dawniej Twittera) również wyraziło swoje oburzenie.

"Niech ktoś poprosi Kylie Jenner, żeby pokazała Izrael na mapie" - napisał jeden z internautów. Gdy celebrytka usunęła post, to również się nie spodobało. "Właściwie to o wiele gorsze, że Kylie Jenner właśnie usunęła post dotyczący Izraela", "To pokazuje brak wiedzy i troski, ona po prostu opublikowała to, bo wszyscy to robią" - pisali użytkownicy X.

Niektórzy użytkownicy spekulowali również, że post mógł wywołać napięcie między Jenner a supermodelką Bellą Hadid, wieloletnią zwolenniczką praw Palestyny. Ojciec Hadid, Mohamed, jest Palestyńczykiem. "Kylie Jenner wspiera Izrael, gdy jej przyjaciółka Bella Hadid jest Palestynką, to szaleństwo", "Czy te gwiazdy słuchają się nawzajem, kiedy rozmawiają?", "Gdy Bella Hadid mówi o Palestynie i byciu Palestyńczykiem, to czy Kylie Jenner wie, co to znaczy?" - pisali internauci. Na razie Kylie Jenner nie zabrała głosu w tej sprawie, choć "New York Post" poprosił ją o komentarz.