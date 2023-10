Internauta odkopał oburzające nagranie z Frizem. Youtuber od razu zareagował

Od kilku dni Polska żyje sprawą Pandora Gate. Wszystko zaczęło się od publikacji filmu przez Sylwestra Wardęgę, który ujawnił, że popularny przed laty youtuber Stuu, który w 2020 roku nagle zniknął z sieci, miał utrzymywać nieodpowiednie relacje z nieletnimi fankami. Jeśli jeszcze nie czujecie się zorientowani w tym temacie, to przygotowaliśmy dla was szczegółowe podsumowanie ostatnich wydarzeń. Sprawa szybko nabrała rozpędu i każdego dnia na światło dzienne wychodzą nowe fakty. Kulminacyjnym momentem była publikacja filmu przez Konopskyyego, który 8 października ujawnił nowe nazwiska i rozwinął wątek skandalicznego zachowania Stuu. Materiał z pewnością zapisze się w historii polskiego YouTube'a. Po zaledwie kilkunastu minutach miał już ponad milion wyświetleń. Nowym bohaterem afery został Daniel "DeeJayPallaside" Pawlak. Jeden z internautów dokopał się także do filmiku z Frizem. Influencer natychmiast zareagował.

Internauta wskazuje na winę Friza. Youtuber od razu zareagował. "Błędy młodości"

Konopskyy w najnowszym materiale "Mroczna przeszłość polskiego YouTuba" wrócił do poruszonego przez Sylwestra Wardęgę wątku Stuarta "Stuu" Burtona i omówił nowe materiały dotyczące jego rzekomych kontaktów z nieletnimi. W materiale pojawia się też nowa postać DeeJayPallaside. W 2015 roku twórca stworzył serię filmików, w których pokazywał zdjęcia, jakie miał otrzymywać od nastoletnich fanek za pomocą aplikacji Snapchat. Kontynuował ją aż do 2018 roku. Otrzymane ujęcia miał cenzurować i publikować wraz z nazwami internautek nie tylko na YouTube, ale także Facebooku. - Nawet nie wiem, co jest w tym wszystkim najgorsze, to, że on to obejrzał i wrzucił, to, że na tym zarabiał, czy to, że on tego nadal nie usunął (..). To, co robił, jest szkodliwe, obrzydliwe, infantylne, interesowne i bezwstydne - podsumował Konopskyy. Jeden z internautów dokopał się do archiwalnych nagrań DeeJayaPallaside'a i znalazł materiałem z Karolem "Frizem" Wiśniewskim, który jest obecnie najpopularniejszym youtuberem w Polsce. W nagraniu panowie mówili o "konkursie na najlepszego nudesa", czyli nagiego zdjęcia nastoletnich fanek DeeJayaPallaside'a. Friz natychmiast skomentował sprawę.

Idiotyczne, niepotrzebne, głupie. Całe szczęście dawno usunięte. Błędy młodości - podkreślił influencer.

Friz po raz drugi zabiera głos w sprawie Pandora Gate. "Nie jestem w sprawę zamieszany"

Co ciekawe, to nie pierwszy raz kiedy nazwisko tego youtubera pojawiła się w kontekście Pandora Gate. Na jednym z nagrań live Wardęga powiedział, że "mało brakowało", a Friz pojawiłby się w jego filmie. Ten od razu zareagował. - Nie jestem w sprawę zamieszany oraz nic o niej nie wiedziałem przed publikacją tych nagrań. Tak jak Sylwester mówi w materiale, jestem czysty. Wypowiedź Sylwka jest jednak dla mnie krzywdząca, ponieważ nigdy nie było niczego "blisko". Jeśli do kogoś kiedyś pisałem, to natychmiast, jak dochodziło do rozmowy, zawsze pytałem o wiek. Jak ktoś mi nie odpisał, jak mówi Sylwek, nie mogłem też zweryfikować wieku, ale to nie oznacza, że "było blisko". Szkoda, że przedstawił to w taki sposób, bo to naraża mnie na niepotrzebne spekulacje - oświadczył Friz.

Karolina Korwin-Piotrowska już obejrzała film Konopskyyego. "Gdzie wy macie oczy?"

Kolejne osoby zabierają głos w sprawie skandalicznych materiałów przedstawionych przez Konopskyyego. Tylko w filmie "Mroczne sekrety polskiego YouTuba". Film obejrzała też Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka doceniła pracę autora i zwróciła się do rodziców. "Bardzo dobry, merytoryczny, profesjonalny film Konopskyy. Osadza wszystko w kontekście. Pełna weryfikacja dowodów. Świetny research. Spokojna narracja, aczkolwiek z emocjami, których nie sposób się pozbyć. Kontakt z ofiarami, screeny dowodów etc. Szokujący motyw z ofertą kontentu dla dzieci, totalnie seksualną… Naprawdę rodzice nie widzieli nic? Gdzie wy macie oczy?" - stwierdziła Korwin Piotrowska.