8 października Konopskyy opublikował długo wyczekiwany przez internautów film dotyczący Pandora Gate. W wideo youtuber rozwinął materiały zebrane przez Sylwestra Wardęgę, który poruszył temat rzekomej pedofilii na polskim YouTube. Konopskyy zwrócił również uwagę na ciekawy aspekt treści publikowanych przez ogromne kanały w Polsce, które były kierowane do najmłodszych. O medialny skandal związany z filmikami "family friendly", które nie do końca takie były zapytaliśmy ekspertkę od wizerunku.

Ekspertka od PR-u ocenia materiał Konopskyyego: Odbiorcy mają te same emocje

Konopskyy w wyczekiwanym wideo "Mroczna przeszłość polskiego YouTuba" prześwietlił nie tylko kariery najpopularniejszych twórców w kraju. Części z nich zarzucił demoralizację i monetyzację na seksualizacji widzek. Przy okazji wskazał na szkodliwość treści prezentowanych przez youtuberów względem najmłodszych widzów, do których kierowali swój content. - Agencja znała swoją grupę docelową, co widzimy na ich stronie, gdzie znajdziemy takie produkty, jak zeszyty do szkoły, opaski, gumki do włosów, piórniki, kredki - mówił w wideo. Podkreślił, że agencja "Spotlight do randkowego odcinka Teamu X zatrudniło panią, która występuje w filmach dla dorosłych". Przyjrzał się bliżej treściom publikowanym przez Fagatę. (…) Kontent Fagaty zwalił mnie z nóg, odpaliłem jej filmik sprzed dwóch lat. To był rok przed jej kontrowersyjną współpracą z płatkami Teamu X dla dzieci. W "Q&A" znajdziecie takie pytania jak: "Kiedy ostatnio uprawiałaś miłość?", "Czy uważasz, że fetysz stóp to normalna sprawa?", "Czy uważasz, że uprawianie seksu bez związku jest dobre?", "Czy uprawiałaś kiedyś seks bez zabezpieczenia?", "Z jakim najmłodszym facetem uprawiałaś seks?". Więcej zdjęć z materiału Konopskyyego w galerii na górze strony.

Jak zauważyła ekspertka: - Kwestia publikowania treści przez kanały mające w założeniu być family friendly, które jednak takie friendly do końca nie były jest poruszana od dawna. Kanały commentary od lat zwracały uwagę na to, co publikowała np. Ekipa – odcinki z psikania sobie gazem po oczach, podpalania auta czy niebezpiecznych challenge’y, ale też, co publikował Team X – teledyski epatujące seksownymi strojami, pozami etc. – to wszystko było i o tym się mówiło - wspomniała na początku.

Miało to jednak mniejszą siłę przebicia niż teraz, kiedy zostało to umieszczone w filmie Konopskyyego, na który czekała cała Polska. Ten film po dziesięciu minutach zdobył milion wyświetleń! To absolutny rekord zapewne nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Zestawienie tej kwestii z okropnymi zachowaniami Stuu sprawiło, że temat nieodpowiednich treści dla dziecięcej widowni został odebrany przez widzów mocniej niż kiedy był poruszany na bieżąco - zauważyła Żaneta Kurczyńska.

Jak wyjaśniła Kurczyńska w dalszej części wypowiedzi, opierając się na zawodowych doświadczeniach, Mikołaj Tylko nagłaśniając rzekome skandaliczne zachowania Stuu względem nieletnich, zwrócił również uwagę rodzicom, by dokładniej kontrolowali, jakie treści w sieci mogą oglądać ich dzieci. - W komunikacji zawsze tak się dzieje, że kiedy mamy coś bardzo negatywnego, jak działalność Stuarta Burtona i dodajemy do tego wątki poboczne w jednej publikacji, to te wątki będą odebrane bardziej negatywnie niż gdyby o tych wątkach opowiedzieć osobno. Bo ten najbardziej negatywny temat rezonuje na wątki poboczne. Odbiorcy mają te same emocje, są oburzeni i to oburzenie wpływa na dodatkowe tematy. I to właśnie obserwujemy w tym przypadku - podsumowała specjalistka, znana na Instagramie jako "Okiem PR-owca".

