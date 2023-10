Michael Chiarello zasłynął z udziału w takich show jak "Top Chef" czy "Top Chef Masters". Często występował też w takich programach jak "Today Show" czy "The View". Jego własny program, "Easy Entertaining z Michaelem Chiarello", zapewnił mu nagrodę Emmy. Niestety, media obiegła szokująca wiadomość o jego śmierci. Michael Chiarello zmarł w wyniku wstrząsu anafilaktycznego w wieku 61 lat.

Michael Chiarello nie żyje. Zabił go wstrząs anafilaktyczny

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek 6 października. Michael Chiarello został przewieziony do szpitala z powodu ostrej reakcji alergicznej, która przerodziła się we wstrząs anafilaktyczny. O śmierci kucharza poinformowała jego rodzina, wydając przepełnione żalem oświadczenie. "Głęboko opłakujemy stratę naszego ukochanego Michaela. Jego kulinarna błyskotliwość, bezgraniczna kreatywność i niezachwiane zaangażowanie na rzecz rodziny były podstawą jego istnienia. Łączył ludzi poprzez radość ze wspólnych posiłków, budując trwałe wspomnienia przy stole" - czytamy.

"Godząc się z tą głęboką stratą, cenimy chwile, które z nim spędziliśmy zarówno w jego kuchni, jak i w naszych sercach. Jego dziedzictwo będzie na zawsze żywe w miłości, którą wlał w każde danie i pasji, którą zaszczepił w nas wszystkich. Będziemy delektować się smakami życia" - dodali członkowie rodziny gwiazdora. Zdjęcia Michaela Chiarello znajdziecie w galerii na górze strony.

Michael Chiarello był doceniany nie tylko przez telewizyjnych widzów i producentów programów kulinarnych, ale również przez branżowe pisma. W 1985 roku zdobył tytuł Szefa Kuchni w magazynie "Food and Wine". Tym sukcesem mógł się pochwalić zaledwie trzy lata po ukończeniu Culinary Institute of America. W 2013 roku magazyn "Esquire" przyznał mu to samo wyróżnienie. Jak donosi "The Mirror", przed przedwczesną śmiercią Michael Chiarello był znanym restauratorem i autorem kilku książek kucharskich. Mieszkał w Napa Valley wraz z żoną i dziećmi. Przeglądając jego instagramowy profil, można wywnioskować, że gotowanie nie było jego jedyną pasją. Michael Chiarello uwielbiał jeździć na rowerze.