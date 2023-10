Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili w zeszłym roku, że są w związku. Od razu poinformowali także o swoich zaręczynach. Szybko stali się jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie, praktycznie nie schodząc z pierwszych stron serwisów plotkarskich. Wszystko wskazuje na to, że miłość między prowadzącymi "Pytania na śniadanie" kwitnie w najlepsze. Z okazji 41. urodzin aktorki, celebryta zabrał ją do malowniczej Szkocji, gdzie miał okazję poznać bliżej rodzinę ukochanej - brata i bratową.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski razem z rodziną podbijają Szkocję

Celebryci pochwalili się wspólnym wyjazdem do Zjednoczonego Królestwa na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zarówno Maciej Kurzajewski, jak i Katarzyna Cichopek opublikowali na Instagramie serię zdjęć z wycieczki. Na tych, które udostępniła gwiazda "M jak miłość", załapali się też towarzysze podróży. Para zabrała ze sobą brata Cichopek z żoną.

Później na InstaStories aktorka wyznała, dlaczego tak ważne było dla niej, aby pojechać do Szkocji właśnie z bratem. Opowiedziała, że wiele lat temu studiował on właśnie w tym kraju, a ona go tam odwiedzała. "Mój brat wprowadził mnie w świat Szkocji. Studiował tam, a ja miałam okazję odwiedzić go wiele razy. Dziś ponownie przyjechaliśmy tutaj razem" - tłumaczyła.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewskim na śmiałych zdjęciach z wyjazdu. Zapozowali w romantycznym uścisku

Na profilach w mediach społecznościowych gwiazdorskiej pary możemy znaleźć nie tylko rodzinne kadry z wyjazdu. Para świętuje nie tylko urodziny Katarzyny Cichopek. Niemal równo rok temu zdecydowali się publicznie przyznać, że są w związku. Opublikowali wówczas zdjęcia ze wspólnego wyjazdu do Izraela z podpisem "Miłość". Na najnowszych kadrach ze Szkocji widać, że przez ten czas nic się nie zmieniło.

Maciej Kurzajewski opublikował fotografie, do których zapozował wspólnie z ukochaną. Na jednej z nich widać parę na moście. Aktorka dosłownie rzuciła się partnerowi w ramiona. Oczywiście się całują. Internauci byli zachwyceni tym kadrem, co można było zauważyć po komentarzach. "Miło się na was patrzy", "Bije od was miłość", "Pasujecie do siebie bardzo" - pisali. Zdjęcia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z wyjazdu do Szkocji znajdziecie w galerii na górze strony.