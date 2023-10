Lech Wałęsa 9 października zaniepokoił internautów. Były prezydent od kilku lat ma problemy ze zdrowiem. Na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi trafił do szpitala. Co wiadomo o jego stanie? Pod postem polityka nie zabrakło serdecznych słów wsparcia od fanów.

Lech Wałęsa w szpitalu. Opublikował niepokojące zdjęcie

Lech Wałęsa niepokojącą informację przekazał w facebookowym poście. 80-letni polityk przyznał, że po raz kolejny musiał trafić do placówki medycznej. - I znowu mnie dostali! - podpisał kadr, na którym siedzi w piżamie na szpitalnym łóżku. Były prezydent ma zmartwioną minę. Nie podał jednak, z jakiego powodu trafił do szpitala. Wiadomo jednak, że od wielu lat zmaga się z cukrzycą. Dwa lata temu choroba zaatakowała jego stopy, jednak dzięki szybkiej reakcji lekarzy udało się je uratować przed amputacją. Ma za sobą również zabieg wymiany baterii w rozruszniku serca, który odbył się w marcu 2021 roku. W sierpniu 2022 roku Wałęsa zemdlał i trafił do szpitala. Jak się okazało miało to związek z infekcją nerek. Po kilkudniowym pobycie w szpitalu odzyskał siły.

W komentarzach były prezydent mógł liczyć na dobre słowa od fanów, którzy życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia. "Zdrowia i szybkiego powrotu do formy", "Panie Prezydencie proszę zadbać o siebie", "Dużo sił" - czytamy. Więcej zdjęć Lecha Wałęsy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Mimo wielu poważnych problemów zdrowotnych Lech Wałęsa cały czas jest aktywnie udzielającym się działaczem politycznym. Noblista od lat krytykuje działania Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 roku założył nawet partię, która miała przejąć wyborców PiS-u, jednak ostatecznie została ona rozwiązana. Wałęsa o swoich zawodowych planach, a także ciekawostkach związanych z życiem prywatnym chętnie informuje na Facebooku, którego jest aktywnym użytkownikiem. 29 września obchodził 80. urodziny, a nietypowym tortem pochwalił się w mediach społecznościowych. Były prezydent mógł zdmuchnąć świeczki z tortu w kształcie... kotleta schabowego, który natychmiast stał się hitem. Więcej TUTAJ.