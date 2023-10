Caroline Derpieński uwielbia szum wokół siebie. Niedawno mogliśmy zobaczyć celebrytkę w programie "Damy i wieśniaczki". Fani byli zaskoczeni stylizacjami, jakie kobieta wybrała do pracy w oborze. Sam odcinek spotkał się jednak z dosyć pozytywnym odbiorem. Widzowie zwrócili uwagę, że w finale Caroline pokazała zupełnie inną stronę, tę wrażliwszą i szczerą. Wielu zastanawia się, jak modelka osiągnęła tak wiele w wieku zaledwie... no właśnie, ilu lat? Jeszcze do niedawna każdy sądził, że Derpieński ma 23 lata. "Prawda" jednak wydaje się zupełnie inna. Więcej zdjęć Caroline znajdziesz w galerii na górze strony.

Caroline Derpieński komentuje swój wiek na TikToku. Nie ma 23 lat

Niedawno pod jednym z TikToków pojawił się komentarz dotyczący wieku celebrytki. Według Derpieński wszystkie informacje dotyczące jej daty narodzin, jakie możemy znaleźć w internecie, są nieprawdziwe. "Mam 21 lat. Na Google są bzdury" - napisała rozzłoszczona modelka. Fani jednak od razu zwrócili uwagę na pewną nieścisłość. Najpierw Derpieński twierdziła, że ma 23 lata. W internecie możemy znaleźć informacje, że urodziła się 28 września 2000 roku. Z kolei w programie u Wojewódzkiego przyznała, że ma 22 lata. Fani podchodzą do tej sprawy jak do wszystkich innych... z przymrużeniem oka. "Za dollarsy można wszystko kupić, wiek też, proste." - napisała ironicznie jedna z internautek w dyskusji na temat wieku Derpieński.

Caroline Derpieński pracowała kiedyś ze Stuu. Żałuje tej decyzji?

Okazuje się, że celebrytka dawno temu pojawiła się na kanale Stuu, w formacie "Tinder w prawdziwym życiu", w ramach którego goście oceniali członków Teamu X, podobnie jak w aplikacji. Po latach w jednym z wywiadów tak wspominała współpracę z youtuberem. - Aż wstyd przyznawać się, że mieszkając w Polsce i będąc dzieckiem, dałam się namówić na wystąpienie w ich patologii. Oczywiście, że żałuję, że wystąpiłam. Odradzam wszystkim rodzicom wyrażania zgody na nagrywki i kontakty z youtuberami. To było od początku podejrzane, że dorośli ludzie obracają się jedynie w towarzystwie dzieci, tworząc dla nich kontent, który spieniężają - mówiła w rozmowie z serwisem vibez.pl. ZOBACZ TEŻ: Rozindyczona internautka pyta, kim jest ta cała Derpieński. Nie czekała długo na odpowiedź

