Elżbieta Zapendowska szczerze o chorobie. "Już nic w mojej sprawie nie pomoże"

Elżbieta Zapendowska to prawdopodobnie najpopularniejsza w Polsce specjalistka od emisji głosu. Karierę zaczynała w latach 70. jako nauczycielka gry na fortepianie w Szkole Muzycznej w Opolu, a później założyła Opolskie Studio Piosenki. Jej wychowankowie wielokrotnie zdobywali nagrody na wielu ogólnopolskich festiwalach. Pojawiała się również w wielu programach typu talent show, gdzie dała się poznać jako surowa jurorka. Od lat gwiazda zmaga się też z poważnymi problemami ze wzrokiem. W ostatnim czasie choroba się nasiliła.

Elżbieta Zapendowska o problemach ze wzrokiem. Choroba postępuje

Gwiazda udzieliła ostatnio wywiadu portalowi Pomponik. Wyznała wówczas, że jej problemy ze wzrokiem się nasiliły. Podkreśliła jednak, że mimo tego stara się żyć normalnie. "Czuję się z tym normalnie, ponieważ się do tego przyzwyczaiłam i to się dzieje przez tyle lat, że dla mnie to jest proces starzenia się" - mówiła. W przypadku Zapendowskiej jest już też za późno na jakiekolwiek operacje laserowe.

Już nic w mojej sprawie nie pomoże - oznajmiła.

Zapendowska cały czas pracuje, ucząc śpiewu kolejne pokolenia. Jednak przez chorobę nie jest w stanie funkcjonować całkowicie samodzielnie. Zapewniła, że może liczyć za to na wsparcie najbliższych. "Sama funkcjonować już nie bardzo mogę, ale za to mam paru przyjaciół i paru bliskich ludzi, którzy mnie wspierają w takim życiowym sensie" - powiedziała.

Elżbieta Zapendowska zmaga się z chorobą oczu. "Wiem już, co mnie czeka"

Specjalistka od emisji głosu cierpi na jaskrę i zaćmę, co doprowadziło do całkowitej krótkowzroczności w jednym oku. W zeszłym roku w wywiadzie dla Plejady opowiedziała szerzej o swoich dolegliwościach. Zapendowska nie ukrywa, że mają one ogromny wpływ na jej pracę, z której nie zamierza rezygnować nawet pomimo postępującej choroby.

"Nie widzę na jedno oko i pogodziłam się z tym. Nie histeryzuję. Przyzwyczaiłam się do faktu, że tracę wzrok. Ostatnio odwiedziłam poleconą lekarkę i usłyszałam od niej: "Gdyby przydarzyło się to pani jakieś 20 lat temu, operowalibyśmy. Teraz już nie. Gdy traci się wzrok, wszystko jest trudne. Zwłaszcza gdy się pracuje, a ja nadal pracuję. To, że nie widzę twarzy osób, które śpiewają, jest dla mnie potwornym problemem, bo nie widzę emocji, mogę je tylko usłyszeć" - mówiła wówczas. Wytłumaczyła również, że to właśnie problemu ze wzrokiem zmusiły ją do wycofania się z pracy w telewizji. Więcej zdjęć Elżbiety Zapendowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.