"Doda - 12 kroków do miłości" z udziałem Dody okazał się sporym sukcesem dla piosenkarki, jak i Polsatu. Stacja postanowiła iść za ciosem i nawiązać z wokalistką współpracę przy kolejnym reality show "Doda. Dream Show", które - choć nie odtworzyło sukcesu poprzednika - zaowocowało wymarzoną rezydencją koncertową artystki "Aquaria Tour". Jak donoszą Wirtualne Media, Polsat szykuje bardzo podobny randkowy format z Dagmarą Kaźmierską w roli głównej. "Królowa życia" ma szukać chłopaka przed kamerami.

Dagmara Kaźmierska będzie szukać partnera przed kamerami

Jak donoszą Wirtualne Media, Polsat pracuje nad autorskim formatem "Dagmara szuka męża". Kaźmierska ma w nim podróżować po Polsce, by znaleźć wymarzonego partnera. W show nie zabraknie również najbliższych z grona celebrytki, których widzowie doskonale kojarzą z "Królowych życia". "Dagmara jest świetnej formie, materiał, który nagraliśmy, jest bardzo dobry. To może być najzabawniejszy format ostatnich lat" - czytamy w Wirtualnych Mediach. Montaż programu ma już trwać, choć nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się premiery.

Dagmara wyruszy w podróż po całej Polsce w poszukiwaniu miłości, przyjaźni i dobrej zabawy. Co z tego wyjdzie? Kogo spotka na swojej drodze? I co na to jej najbliżsi? Na te pytania poznacie odpowiedź już tej jesieni, więc przygotujcie się na lawinę śmiechu, miłości i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Obiecujemy dostarczyć wam dawkę rozrywki, której potrzebujecie - napisał Hubert Janczak w zapowiedzi programu.

"Doda - 12 kroków do miłości" był hitem Polsatu

Program o miłosnych podbojach Dody okazał się sporym sukcesem dla Polsatu. Liczby nie kłamią. Rok temu sercowe rozterki kontrowersyjnej wokalistki po trzech pierwszych odcinkach oglądało ok. 746 tys. widzów. To o 309 tys. więcej, niż aktualne reality piosenkarki "Doda. Dream show". W programie "Doda - 12 kroków do miłości" wokalistka nie znalazła swojej drugiej połówki. Kandydaci do jej ręki byli różnorodni i trzeba obiektywnie przyznać, że panowie mogli się spodobać. Gwieździe polskiej sceny muzycznej żaden jednak nie przypadł do gustu. Niedługo po zakończeniu emisji programu wyszło na jaw, że związała się z Dariuszem Pachutem.