Materiały przygotowane przez Wardęgę i Konopskyyego wstrząsnęły Internetem. Do śledztwa youtuberów odniósł się już Krzysztof Stanowski w swoim filmie na YouTube. Pod koniec nagrania dziennikarz poruszył kwestię rezygnacji z udziału w Move Federation 2. Prawdziwa bomba padła jednak w 32. minucie filmu. Stanowski poprosił o dodanie materiału głosowego, w którym wyjaśnił, że zrywa współpracę w ramach Kanału Sportowego z youtuberem Maciejem "Z Dvpy" Dąbrowskim. To pokłosie kontrowersyjnego "żartu" sprzed dziewięciu lat wobec nieletnich dziewczyn. Ten już wydał oświadczenie. Materiał zatytułował "Źle się zestarzało...". - Tłumaczę się i jestem winny. I zdaję sobie z tego absolutnie sprawę. Jestem winny c******go humoru, głupich żartów i dowcipów, które przekroczyły granicę - oznajmił Maciej Dąbrowski. W najnowszym "KS Poranku" na Kanale Sportowym szybko został zastąpiony.

Stanowski zerwał współpracę z Dąbrowskim. To on go zastąpił

W poniedziałek 9 października na Kanale Sportowym pojawił się live z Krzysztofem Stanowskim w ramach "KS Poranka". Obok dziennikarza zabrakło jednak Maćka Dąbrowskiego. Zamiast niego pojawił się Przemysław Rudzki, który jest znanym dziennikarzem sportowym. Od wielu lat związany ze stacją Canal + Sport. Od 2017 do września 2019 roku był redaktorem naczelnym Przeglądu Sportowego. Dziennikarze w najnowszym "KS Poranku" postanowili omówić trudną sytuację, w której znalazł się Izrael. Gościem odcinka jest Wojciech Szewko, prowadzący kanał @NaWschododBliskiegoWschodu.

Stanowski zerwał współpracę z Dąbrowskim. To on go zastąpił Fot. Screen/ YouTube/ Kanał Sportowy

W komentarzach fani natomiast skupili się na nieobecności Maćka Dąbrowskiego. "Życzę powodzenia bez Wargi, może ktoś to będzie oglądał", "Bez Wargi słabo", "Bez Wargi to nie to samo". Nie zabrakło jednak i mniej przychylnych głosów w stosunku do Maćka Dąbrowskiego.

Jak się okazuje widzowie KS PORANKA na Kanale Sportowym nie zobaczą nie tylko Dąbrowskiego, ale i produktów Lipton. Wszystko przez to, że marka postanowiła zakończyć współpracę z m.in. Krzysztofem Stanowskim. Decyzja została ogłoszona za pomocą mediów społecznościowych dnia 8 października 2023 roku. Lipton był głównym partnerem reklamowym "KS Poranka". Ostatnie wydanie, w którym produkty marki były wyeksponowane, było emitowane 6 października.