Malik Montana nie chciał wyjawić tej tajemnicy: Miałem nie mówić, ale...

Malik Montana ma żonę, z którą wychowuje dwójkę dzieci, syna Ilyasema oraz córkę Elianę. Raper rzadko udostępnia rodzinne kadry ze swojej codzienności. Kiedy się to dzieje, wiadomo, że chwila jest naprawdę wyjątkowa. Nie inaczej było i tym razem. Malik wrzucił na swój profil na Instagramie rozczulające zdjęcie, które poruszyło wszystkich fanów. Udowodnił tym samym, że potrafi strzec życia prywatnego, ponieważ fani nie spodziewali się takiej nowiny. Na fotografii możemy zobaczyć Montanę trzymającego na rękach małe dziecko! Muzyk doczekał się kolejnego potomka, a podstawowe pytanie brzmi: syn, czy córka?

REKLAMA

Zobacz wideo Fagata o swojej karierze muzycznej i o Maliku Montanie. Będzie współpraca?

Malik Montana nie chciał informować fanów o kolejnym dziecku?

Zdjęcie zostało wykonane w szpitalu. Uśmiechnięty Malik patrzy na zawinięte w kocyk dziecko. "Miałem nie mówić, ale co tam" - napisał na Facebooku poruszony raper. Z kolei na Instagramie w komentarzu oznajmił, że przywitał na świecie kolejnego syna. Do tej pory utrzymywał w tajemnicy powiększenie rodziny. Pod zdjęciem zaroiło się od gratulacji. "W końcu coś dobrego się stało w tym tygodniu!", "Gratulacje, mordo", "Syn, co wygrał życie" - pisali internauci. Więcej zdjęć Malika Montany znajdziesz w galerii na górze strony.

Jak naprawdę nazywa się Malik Montana?

Prawdziwe imię i nazwisko rapera to Ghawsi Mosa. Muzyk jest pochodzenia afgańskiego i polskiego. Urodził się w Hamburgu, jednak od nastoletnich lat mieszka w Warszawie. W 2008 roku rozpoczęła się jego przygoda z rapem. To właśnie wtedy powstał pseudonim Malik Montana. Na początku popularność zyskał za granicą, głównie za sprawą anglojęzycznego repertuaru. Współpracował wtedy z niemieckim raperem Sentino. Dopiero w 2015 roku zaczął tworzyć muzykę w języku polskim. Rok później wydał piosenkę "Naaajak", która szybko stała się hitem w całym kraju. Malik Montana nagrywał również muzykę do niektórych filmów. Jego piosenkę możemy usłyszeć np. w "Jak zostałem gangsterem". Raper pojawił się także w 2021 roku jako włodarz na gali MMA. ZOBACZ TEŻ: Opozda i Malik Montana bardzo się polubili. Wystarczy spojrzeć na konto Joanny na Instagramie