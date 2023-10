Kto mógł kryć Stuu? Konopskyy wymienia znanych twórców polskiego YouTube'a

Pandora Gate porusza temat rzekomej pedofilii, która miała pojawić się w polskim internecie. W aferze głównym wątkiem są rzekome czyny, których miał dopuścić się Stuu względem nieletnich dziewcząt. Nieprzyzwoite komunikaty, propozycje spotkań, głosówki - niemalże każdego dnia są odkrywane nowe wątki w sprawie. Konopskyy zauważył, że niektórzy twórcy mogli wiedzieć wcześniej o rzekomych zachowaniach Stuu. Kto według niego mógł milczeć w tej sprawie?

Konopskyy zauważył niepokojące znaki na stremach. Oni mogli wiedzieć już dawniej?

Śledztwo Pandora Gate trwa. Jedno jest pewne - Stuu został okryty złą sławą. Wszystko za sprawą rzekomych, niepokojących zachowań, jakich miał się dopuścić w przeszłości, kiedy jeszcze prowadził karierę twórcy internetowego. Według Konopskyyego część polskiego YouTube'a miała świadomość o wspomnianych, rzekomych czynach. - Nitrozyniak niejednokrotnie żartował sobie ze Stuu i czternastki z innymi youtuberami - zauważył Mikołaj Tylko, prezentując fragment streama, w którym brali udział Nitro oraz Rezi. Pokazał także niepokojący "żart" o nieletniej dziewczynie na transmisji, gdzie widać Isamu. Wspomnieni twórcy mają dziś milionowe zasięgi. Są idolami dzieci i młodzieży. Konopskyy nie rozumie pewnej kwestii.

Dziwię się trochę, że przez tyle lat nikt tego nie poruszył. Jak tylko otrzymałem pierwsze sygnały, kropki zaczęły się zbyt dobrze łączyć - wyznał Mikołaj Tylko.

Co z członkami Teamu X i byłą dziewczyną Stuu?

- Jeśli chodzi o ludzi ze środowiska Stuu, a szczególnie Dubiela, Lexy czy Fagaty to brak mi słów - gorzko podsumował Konopksyy. Influencerzy wydali oświadczenia, w których wyparli się posiadania jakiejkolwiek wiedzy na temat rzekomych, niepokojących zachowań Stuarta. Mikołaj Tylko wspomniał o zaskakujących wiadomościach głosowych Fagaty, o których pisaliśmy tutaj. - Mi jest tak wstyd, że to był mój chłopak - taki komunikat słyszymy ze wspomnianego nagrania. Konopskyy nie krył rozczarowania. - Średnio kupuję te ich wszystkie poważne statementy - podsumował, wspominając o oficjalnych stanowiskach Marcina Dubiela, Lexy Chaplin i Agaty Fąk. Po zdjęcia dotyczące sprawy zapraszamy do galerii.