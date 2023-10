Nowe rzekome ofiary Stuu. Konopskyy pokazuje obrzydliwe wiadomości [18+]

Mikołaj Tylko znany jako Konopskyy opublikował YouTube nagranie o tytule "MROCZNA PRZESZŁOŚĆ POLSKIEGO YOUTUBA". Uzupełnił materiały przedstawione przez Sylwestra Wardęgę, który razem z nim zajął się tematyką pedofilii, której mieli się dopuścić przedstawiciele polskiego YouTube. Materiał 21-latka o Pandora Gate jest jednak dużo obszerniejszy.

Konopskyy przedstawia nowe materiały. "Chciałbym, żebyś usiadła mi między nogami"

Konopskyy w nagraniu, które liczy sobie ponad godzinę, przedstawiał nowe materiały na temat rzekomo nieodpowiedniego zachowania youtubera względem nieletnich. Przedstawił historię Agnieszki, która miała podobno pierwszy raz spotkać się ze Stuu przed 13 urodzinami. - Pojechaliśmy do niego (...) później się całowaliśmy, nie robiliśmy nic takiego, ale się całowaliśmy. Sporo - słyszymy na nagraniu rozmowy youtubera z Agnieszką. Konopskyy pokazał też screeny rzekomych rozmów Agnieszki ze Stuu, z czasów, kiedy miała 13 lat. "Chciałbym, żebyś usiadła mi między nogami i tulnęła" - miał do niej pisać. Stuu miał podobno nawet wysyłać dziewczynce swoje roznegliżowane zdjęcia przez aplikację Snapchat. Na jednym z nich miało być widoczne przyrodzenie celebryty. Stuu miał również spotykać się z inną młodą dziewczyną - Mają. Podobno mieszkała z nim miesiąc. Dziewczyna miała mieć wówczas 15 lat. Stuu miał się wówczas do niej "dobierać". "Ledwo się przytulić dasz, wstydzioch z ciebie straszny. (...) Dresy związane jak na klucz na pasie, żeby mój paluszek się nie zmieścił gdzieś, gdzie nie powinien" - miał rzekomo pisać do niej dorosły youtuber, a co Konopskyy dokumentuje rzekomymi zapisami rozmowy. Podobno chciał też spać obok niej nago. Wybrane screeny rzekomych rozmów Stuu z nieletnimi znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Stuu miał korespondować również z 14-latnią Igą. Dziewczyna sama podobno poinformowała go, ile ma lat. Stuu miał rzekomo oferować jej spanie w tym samym pokoju hotelowym. Miał podobno dziwić się, że nieletnia nie chce przyjechać do niego na dłuższy pobyt. "Najfajniej byłoby się położyć i oglądać film i sobie pogadać" - miał ją zachęcać. Rzekomo imputował jej anoreksję. Konopskyy twierdzi, że dotarł do dwóch innych rzekomych ofiary youtubera. Obie nie chcą jednak zabierać głosu i się ujawniać. Jedna z nich ma mieć podano mieć "całą kryptę na Stuu i zgraje jego przyd*pasów". Konopskyy ma jednak nadzieje, że kobieta kiedyś zdecyduje się na rozmowę.

Prokuratura zajmuje się Pandora Gate

Przypomnijmy, że redakcja Plotka postanowił dowiedzieć się w prokuraturze, na jakim etapie jest obecnie śledztwo w sprawie Pandora Gate. Jak się okazało, działania dotyczące youtuberów zostały podjęte i obecnie trwają już przesłuchania pierwszych świadków.

Śledztwo w sprawie seksualnego wykorzystania osób małoletnich poniżej piętnastego roku życia jest już wszczęte. Prowadzimy intensywne czynności, trwają przesłuchania pierwszych świadków, jednak nie ujawniamy ich tożsamości ze względu na delikatny charakter sprawy. Ma ona duży charakter medialny i nie chcemy ujawniać nazwisk osób, które zdecydowały się zeznawać. Sprawa budzi zainteresowanie i słusznie, jest to bulwersujący proceder. Postaramy się jak najszczegółowiej wyjaśnić jego skalę i to, czy dochodziło w ogóle do takich zdarzeń opisywanych w mediach, jak szerokie one były - czy jest tu jedna osoba pokrzywdzona, czy więcej. Opieranie się na doniesieniach medialnych może nas wprowadzać trochę w błąd - przekazał nam rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Szymon Banna.