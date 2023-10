Kazimierz Marcinkiewicz od jakiegoś czasu jest szczęśliwie zakochany. Wybranką jego serca jest tajemnicza Martynka. Były polityk nie pokazuje wspólnych zdjęć z ukochaną, ale za to chwali się wyrazami miłości, jakie jej okazuje. Były premier mocno wziął sobie do serca słowa "przez żołądek do serca" i co chwila rozpieszcza ukochaną kolejnymi daniami. Ta w końcu zrecenzowała jego kuchenne rewolucje.

Kazimierz Marcinkiewicz podbija kuchnię

Kazimierz Marcinkiewicz niedawno pochwalił się, że przygotował dla Martynki babkę i zaserwował ją jej z maślanką z ogórkiem i rzodkiewką. Nietypowe połączenie - przyznajemy. Marcinkiewicz cieszył się jednak i podkreślał, że "dba o Martynkę". Teraz były polityk znów pitrasił dla wybranki serca i pozostał wierny tematyce babki, bo na talerzu pojawiła się babka ziemniaczana. Tym, którzy nie szaleją w kuchni, podpowiadamy, że jest to danie z zapieczonych startych ziemniaków z mięsem - najczęściej z kiełbasą i boczkiem. Bez dwóch zdań Martynka była zachwycona takim menu. Na InstaStories opublikowała nawet recenzję dania, zachwalając przy tym Marcinkiewicza.

Ciekawe dobre człowieki [pisownia oryginalna - red.], tak gotujący facet to skarb. Więc jestem szczęściarą, bo Kazimierz fantastycznie gotuje. Nieskromnie pozwolę sobie dodać - imponuje mi i zaskakuje mnie każdego dnia. PS. Babka ziemniaczana jest pyszna - zapewniała.

Ukochana Kazimierza Marcinkiewicza Fot. Instagram/ marcinkiewiczkazimierz

Polityk mile połechtany taką recenzją udostępnił ją na InstaStories. Odpowiedział też na słowa ukochanej. Z tych emocji zapomniał o tym, czym jest tautologia. "Nieskromnie powiem - jestem najszczęśliwszym szczęściarzem świata" - pisał. Jak widać zrobiło się naprawdę słodko. Być może to zainspiruje Marcinkiewicza do kolejnych kuchennych eksperymentów - tym razem cukierniczych. Redakcja plotka trzyma kciuki za udany deser w wykonaniu byłego premiera.

Kaźmierz Marcinkiewicz o ukochanej

Kazimierz Marcinkiewicz w rozmowie z redaktorką Plotka - Karoliną Sobocińską - zdradził, dlaczego nie publikuje wspólnych zdjęć z ukochaną. - My żyjemy życiem realnym, prawdziwym, naturalnym, dlatego nawet jeśli naszym znajomym piszemy o sobie różne rzeczy, to nie wstawiamy wspólnych zdjęć z prostego powodu, bo wtedy dla kolorowych pism temat jest gorszy - mówił. Z całą rozmową możecie zapoznać się TUTAJ. Przypominamy, że w naszej galerii, w górnej części artykułu, znajdziecie więcej zdjęć byłego polityka.