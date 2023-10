Bajor skończył 66 lat. Wyznał, czego żałuje: Nie usłyszę "dziadku"

Michał Bajor na scenie muzycznej występuje już od 1970 roku. Muzyk przez wiele lat skupiał się na karierze. Wśród jego największych hitów znajdują się między innymi "Taka miłość w sam raz", "Moja miłość największa" oraz "Nie chcę więcej". Mogłoby się wydawać, że piosenkarz, który śpiewa o uczuciach tak często, sam ma kochającą partnerkę. Nic bardziej mylnego. Bajor nigdy nie założył rodziny. Życie prywatne zeszło na drugi plan, gdy skupiał się na rozwoju muzycznym. Niedawno wyznał, czy tego żałuje.

Michał Bajor niedawno obchodził 66. urodziny. Czego żałuje w życiu?

Michał Bajor jakiś czas temu obchodził 66. urodziny. Piosenkarz niedawno opublikował nowy krążek pt. "No, a ja". Z tego względu wystąpił w śniadaniówce "Dzień dobry TVN". Wtedy poruszony został temat jego życia prywatnego. Artysta postanowił zdradzić, dlaczego nie założył rodziny. Dodał, że obecnie żałuje tej decyzji. - Jestem z natury samotnikiem, natomiast takie sobie wybrałem życie. Często żałuję, oczywiście, że tak, że nie usłyszę "dziadku". Ale z drugiej strony, coś za coś - powiedział w programie.

Nie był to pierwszy raz, gdy Michał Bajor podjął temat swojego życia. W 2011 roku w wywiadzie dla "Rewii" podkreślił, że chciałby cofnąć czas. Dodał, że gdyby dostał taką możliwość, nie wahałby się ani chwili. - Ogólnie rzecz biorąc, to jest egoistyczne życie. I gdybym miał jeszcze raz się urodzić i wybrać, to jednak chciałbym to zmienić i mieć swój dom z rodziną - powiedział wówczas. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Gdyby mógł cofnąć czas, podjąłby inną decyzję. Michał Bajor w szczerym wyznaniu

Michał Bajor wprost wyznał w 2018 roku, że nie jest zadowolony ze swojego życia miłosnego. Piosenkarz dodał jednak w wywiadzie z "Super Expressem", że obecnie jest już za późno, aby coś zmienić. - Ponieważ mam już sześć dych, to powiedzmy, że "ja się już wykochałem". Niech młodzi szaleją. Bardzo lubię obserwować miłość dookoła. Sam jednak się w tej kwestii wyciszyłem - stwierdził wówczas Bajor. ZOBACZ TEŻ: Michał Bajor też zaszczepił się poza kolejnością. Teraz się tłumaczy: Jestem przekonany, że to szlachetne działanie